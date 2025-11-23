Жах у Запоріжжі: російський удар по місту

Увечері 22 листопада російські війська завдали удару по одному з житлових кварталів Запоріжжя. За оновленою інформацією, поранення отримали шестеро людей — троє чоловіків і троє жінок. Усі постраждалі перебувають у лікарні, одна з жінок — у тяжкому стані.

Російська атака по Запоріжжю

За даними місцевої влади, атака була здійснена ударним безпілотником. Вибух спричинив значні руйнування: пошкоджено дві багатоповерхівки, приміщення магазину, припарковані автомобілі та навколишню інфраструктуру. На місці працюють екстрені служби, проводяться рятувальні та відновлювальні роботи.







Уламки, дим та понівечені будинки — саме так виглядає район, по якому російські війська завдали удару у звичайний суботній вечір. За словами місцевих чиновників, допомога мешканцям триває.

Ситуація на місці обстрілу залишається контрольованою, влада уточнює дані про наслідки атаки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч із 22 на 23 листопада Росія завдала удару по Дніпру за допомогою ударних дронів. У місті пролунали кілька вибухів, працювала протиповітряна оборона. Частину "Шахедів" збили над територією області та безпосередньо над містом.

За попередньою інформацією, один зі збитих дронів після падіння здетонував. Уламки апарата впали на багатоповерховий будинок, спричинивши масштабну пожежу. Вогнем охоплено кілька квартир. Рятувальні служби працюють на місці, інформація про постраждалих уточнюється. У Васильківці також зафіксували серію вибухів. Там виникла серйозна пожежа, обставини та наслідки якої наразі з’ясовують. Офіційні дані очікуються.

