Жах у Запоріжжі: російський удар по місту

Ткачова Марія
Увечері 22 листопада російські війська завдали удару по одному з житлових кварталів Запоріжжя. За оновленою інформацією, поранення отримали шестеро людей — троє чоловіків і троє жінок. Усі постраждалі перебувають у лікарні, одна з жінок — у тяжкому стані.
Російська атака по Запоріжжю
За даними місцевої влади, атака була здійснена ударним безпілотником. Вибух спричинив значні руйнування: пошкоджено дві багатоповерхівки, приміщення магазину, припарковані автомобілі та навколишню інфраструктуру. На місці працюють екстрені служби, проводяться рятувальні та відновлювальні роботи.
Уламки, дим та понівечені будинки — саме так виглядає район, по якому російські війська завдали удару у звичайний суботній вечір. За словами місцевих чиновників, допомога мешканцям триває.
Ситуація на місці обстрілу залишається контрольованою, влада уточнює дані про наслідки атаки.