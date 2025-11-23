Ужас в Запорожье: русский удар по городу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Вечером 22 ноября российские войска нанесли удар по одному из жилых кварталов Запорожья. По обновленной информации, ранения получили шесть человек — три мужчины и три женщины. Все пострадавшие находятся в больнице, одна из женщин находится в тяжелом состоянии.
Российская атака по Запорожью
По данным местных властей, атака была совершена ударным беспилотником. Взрыв вызвал значительные разрушения: повреждены две многоэтажки, помещения магазина, припаркованные автомобили и окружающая инфраструктура. На месте работают экстренные службы, проводятся спасательные и восстановительные работы.
Обломки, дым и изуродованные дома – именно так выглядит район, по которому российские войска нанесли удар в обычный субботний вечер. По словам местных чиновников, помощь жителям продолжается.
Ситуация на месте обстрела остается контролируемой, власти уточняют данные о последствиях атаки.