Ужас в Запорожье: русский удар по городу

Вечером 22 ноября российские войска нанесли удар по одному из жилых кварталов Запорожья. По обновленной информации, ранения получили шесть человек — три мужчины и три женщины. Все пострадавшие находятся в больнице, одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

Российская атака по Запорожью

По данным местных властей, атака была совершена ударным беспилотником. Взрыв вызвал значительные разрушения: повреждены две многоэтажки, помещения магазина, припаркованные автомобили и окружающая инфраструктура. На месте работают экстренные службы, проводятся спасательные и восстановительные работы.







Обломки, дым и изуродованные дома – именно так выглядит район, по которому российские войска нанесли удар в обычный субботний вечер. По словам местных чиновников, помощь жителям продолжается.

Ситуация на месте обстрела остается контролируемой, власти уточняют данные о последствиях атаки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь с 22 на 23 ноября Россия нанесла удар по Днепру с помощью ударных дронов. В городе раздались несколько взрывов, работала противовоздушная оборона. Часть "Шахедов" была сбита над территорией области и непосредственно над городом.

По предварительной информации, один из взбитых дронов после падения сдетонировал. Обломки аппарата упали на многоэтажное здание, вызвав масштабный пожар. Огнем охвачено несколько квартир. Спасательные службы работают на месте, информация о пострадавших уточняется. В Васильковке также была зафиксирована серия взрывов. Там возник серьезный пожар, обстоятельства и последствия которого выясняются. Официальные данные ожидаются.

