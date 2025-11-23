Російська атака на Дніпро: є постраждалі

У ніч із 22 на 23 листопада Росія завдала удару по Дніпру за допомогою ударних дронів. У місті пролунали кілька вибухів, працювала протиповітряна оборона. Частину "Шахедів" збили над територією області та безпосередньо над містом.

Російська атака по Дніпру

За попередньою інформацією, один зі збитих дронів після падіння здетонував. Уламки апарата впали на багатоповерховий будинок, спричинивши масштабну пожежу. Вогнем охоплено кілька квартир. Рятувальні служби працюють на місці, інформація про постраждалих уточнюється.

У Васильківці також зафіксували серію вибухів. Там виникла серйозна пожежа, обставини та наслідки якої наразі з’ясовують. Офіційні дані очікуються.





Ситуація розвивається, триває збір оновленої інформації від місцевої влади та ДСНС.



