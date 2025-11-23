logo_ukra

Російська атака на Дніпро: є постраждалі

Російська атака на Дніпро: вибухи, збиття «Шахедів» і пожежі у житлових будинках

23 листопада 2025, 00:45
У ніч із 22 на 23 листопада Росія завдала удару по Дніпру за допомогою ударних дронів. У місті пролунали кілька вибухів, працювала протиповітряна оборона. Частину "Шахедів" збили над територією області та безпосередньо над містом.

Російська атака по Дніпру

За попередньою інформацією, один зі збитих дронів після падіння здетонував. Уламки апарата впали на багатоповерховий будинок, спричинивши масштабну пожежу. Вогнем охоплено кілька квартир. Рятувальні служби працюють на місці, інформація про постраждалих уточнюється.

У Васильківці також зафіксували серію вибухів. Там виникла серйозна пожежа, обставини та наслідки якої наразі з’ясовують. Офіційні дані очікуються.

Російська атака на Дніпро: є постраждалі - фото 2

Ситуація розвивається, триває збір оновленої інформації від місцевої влади та ДСНС.




Джерело: https://t.me/dneproperatyv/151501
