Российская атака на Днепр: есть пострадавшие
Российская атака на Днепр: есть пострадавшие

Российская атака на Днепр: взрывы, сбитие «Шахедов» и пожары в жилых домах

23 ноября 2025, 00:45
В ночь с 22 на 23 ноября Россия нанесла удар по Днепру с помощью ударных дронов. В городе раздались несколько взрывов, работала противовоздушная оборона. Часть Шахедов сбили над территорией области и непосредственно над городом.

Российская атака на Днепр: есть пострадавшие

Российская атака по Днепру

По предварительной информации, один из взбитых дронов после падения сдетонировал. Обломки аппарата упали на многоэтажное здание, вызвав масштабный пожар. Огнем охвачено несколько квартир. Спасательные службы работают на месте, информация о пострадавших уточняется.

В Васильковке также была зафиксирована серия взрывов. Там возник серьезный пожар, обстоятельства и последствия которого выясняются. Официальные данные ожидаются.

Российская атака на Днепр: есть пострадавшие - фото 2

Ситуация развивается, идет сбор обновленной информации от местных властей и ГСЧС.




Источник: https://t.me/dneproperatyv/151501
