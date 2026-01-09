Згода Росії не потрібна: американський дипломат зробив заяву щодо мирного плану

Для гарантій безпеки, які Україні надають Сполучені Штати та європейські партнери, згода Росії зовсім не потрібна.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Фото: з відкритих джерел

Це ж стосується й дій, на які готова коаліція держав, які підтримують Україну. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив американський дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Щодо 20-пунктного плану, чи "пазлу", то я вважаю, що між українською та американською сторонами за участю європейських партнерів було досягнуто відчутного прогресу в узгодженні цих положень. Це справді можна розглядати як важливий крок уперед", — сказав Тейлор.

На думку американського дипломата, головна мета Росії у переговорному процесі — затягування часу. За словами Тейлора, у Москві не ставляться серйозно до мирних переговорів.

"Водночас я не бачу підстав вважати, що Росія долучилася до цього процесу. Відверто кажучи, я не вважаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозно. Вони затягують процес і свідомо зволікають. Їхня мета — виграти більше часу. Путін не сприймає ці переговори як реальний шлях до врегулювання", — зазначив Тейлор.

Зрештою, на думку експосла, немає потреби, щоб Росія давала згоду на 20-пунктний мирний план та передбачені ним гарантії безпеки для України.

"Згода Росії нам не потрібна. Ми маємо діяти, тому що прагнемо безпеки для України, прагнемо не допустити повторного вторгнення і хочемо, щоб Росія була стримана від будь-яких подальших агресивних дій", — додав Тейлор.

