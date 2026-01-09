Согласие России не нужно: американский дипломат сделал заявление о мирном плане

Для гарантий безопасности, предоставляемых Украине Соединенными Штатами и европейскими партнерами, согласие России совсем не нужно.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Фото: из открытых источников

То же касается и действий, на которые готова коалиция государств, поддерживающих Украину. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил американский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Уильям Тейлор.

"Что касается 20-пунктного плана, или "пазла", то я считаю, что между украинской и американской сторонами с участием европейских партнеров был достигнут ощутимый прогресс в согласовании этих положений. Это действительно можно рассматривать как важный шаг вперед", — сказал Тейлор.

По мнению американского дипломата, главная цель России в переговорном процессе – затягивание времени. По словам Тейлора, в Москве серьезно не относятся к мирным переговорам.

"В то же время я не вижу оснований полагать, что Россия присоединилась к этому процессу. Честно говоря, я не считаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезно. Они затягивают процесс и сознательно затягивают. Их цель — выиграть больше времени. Путин не воспринимает эти переговоры как реальный путь к урегулированию", — сказал он.

В конце концов, по мнению экспосла, нет необходимости, чтобы Россия давала согласие на 20-пунктный мирный план и предусмотренные им гарантии безопасности для Украины.

"Согласие России нам не нужно. Мы должны действовать, потому что стремимся к безопасности для Украины, стремимся не допустить повторного вторжения и хотим, чтобы Россия была сдержана от каких-либо дальнейших агрессивных действий", — добавил Тейлор.

Как сообщал портал "Комментарии", военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак высказался о возможных вариантах завершения войны в Украине. Он согласился с позицией, что уже не рассматривается перспектива возвращения Украины к границам 1991 года в ближайшее время.