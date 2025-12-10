logo_ukra

Зеленському потрібно «бути реалістом»: Трамп спантеличив новими заявами
Зеленському потрібно «бути реалістом»: Трамп спантеличив новими заявами

Американський президент Дональд Трамп зробив низку нових заяви про досягнення миру в Україні, переговори та проведення виборів

10 грудня 2025, 23:48
Автор:
Маламура Сергій

Президент США Дональд Трамп вкотре дорікнув українському президенту та заявив, що  Володимиру Зеленському потрібно "бути реалістом" у питаннях укладення мирної угоди з РФ. 

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час розмови із журналістами, американський лідер також торкнувся теми проведення виборів в Україні. 

"Мені цікаво, скільки часу пройде до виборів? 82% українців вимагають мирного врегулювання", -  сказав президент США.

Водночас, Трамп не назвав джерело таких статистичних даних. Президент США також розповів, що лідери Європи хочуть зустрічі із українськими та американськими представниками на найближчих вихідних. При цьому, за словами Трампа, Сполучені Штати "хочуть знати деякі речі" перед цією зустріччю та не бажають "марнувати час".

"Вони давно не мали виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб була укладена угода. Я це розумію. Вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося", — сказав Трамп.

Президент США додав, що, на його думку, "настав час залагодити цю війну", і він вважає, що її можна залагодити". 

Як повідомляв портал "Коментарі", офіційний Київ передав адміністрації американського президента Дональда Трампа свою відповідь на найновішу версію мирного плану США. 

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Володимир Зеленський разом із командою провів розмову із представниками США – міністром фінансів Скотом Бессентом, бізнесменом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а також з бізнесменом-мільярдером, відомим інвестором Ларрі Фінком. Перемовини український президент назвав продуктивними. За його словами, це фактично була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України.



Джерело: https://www.youtube.com/live/PzsmWY4ETK8
