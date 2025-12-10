Зеленскому нужно «быть реалистом»: Трамп озадачил новыми заявлениями

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упрекнул украинского президента и заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "быть реалистом" в вопросах заключения мирного соглашения с РФ.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время разговора с журналистами американский лидер также затронул тему проведения выборов в Украине.

"Мне интересно, сколько времени пройдет до выборов? 82% украинцев требуют мирного урегулирования", – сказал президент США.

В то же время, Трамп не назвал источник таких статистических данных. Президент США также рассказал, что лидеры Европы хотят встречи с украинскими и американскими представителями в ближайшие выходные. При этом, по словам Трампа, Соединенные Штаты "хотят знать некоторые вещи" перед этой встречей и не желают "тратить время".

"У них давно не было выборов. Они теряют множество людей. 82% украинцев требуют заключить сделку. Они хотят, чтобы было заключено соглашение. Я понимаю это. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось", – сказал Трамп.

Президент США добавил, что, по его мнению, "пришло время уладить эту войну", и он считает, что ее можно уладить".

Как сообщал портал "Комментарии", официальный Киев передал администрации американского президента Дональда Трампа свой ответ на новейшую версию мирного плана США.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с представителями США – министром финансов Скоттом Бессентом, бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а также с бизнесменом-миллиардером, известным инвестором Ларри Финком. Переговоры украинский президент назвал продуктивными. По его словам, это фактически была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины.