logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна офіційно відповіла на нові версію «мирного плану» Трампа: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна офіційно відповіла на нові версію «мирного плану» Трампа: що відомо

Інформацію про відповідь Києва підтверджують джерела як в Україні, так і у Вашингтоні

10 грудня 2025, 23:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Україна зробила черговий крок у переговорному процесі із США. Зокрема, офіційний Київ передав адміністрації американського президента Дональда Трампа свою відповідь на найновішу версію мирного плану США. 

Україна офіційно відповіла на нові версію «мирного плану» Трампа: що відомо

Україна відповіла США на нові пропозиції до мирного плану. Фото: з відкритих джерел

Цю інформацію підтверджують джерела як в Україні, так і у Вашингтоні, повідомив у мережі Х журналіст видання Axios Барак Равід.

"У середу Україна надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомили мені українські та американські чиновники", — написав Равід. 

При цьому він не уточнив, якою саме була відповідь України на пропозицію адміністрації Трампа.

Інформацію про те, що Україна передала США свою відповідь на останній проєкт мирного плану, підтверджує також видання Bloomberg.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський разом із командою провів розмову із представниками США – міністром фінансів Скотом Бессентом, бізнесменом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а також з бізнесменом-мільярдером, відомим інвестором Ларрі Фінком. Перемовини український президент назвав продуктивними. За його словами, це фактично була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що американський сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив Дональда Трампа у підготовці домовленості з Кремлем, яка може суттєво зашкодити Україні. За його словами, так званий "мирний план" Трампа є не дипломатичною ініціативою, а "корупційною бізнес-угодою", що має на меті збагачення його найближчих союзників.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/BarakRavid
Теги:

Новини

Всі новини