Україна офіційно відповіла на нові версію «мирного плану» Трампа: що відомо

Україна зробила черговий крок у переговорному процесі із США. Зокрема, офіційний Київ передав адміністрації американського президента Дональда Трампа свою відповідь на найновішу версію мирного плану США.

Україна відповіла США на нові пропозиції до мирного плану. Фото: з відкритих джерел

Цю інформацію підтверджують джерела як в Україні, так і у Вашингтоні, повідомив у мережі Х журналіст видання Axios Барак Равід.

"У середу Україна надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомили мені українські та американські чиновники", — написав Равід.

При цьому він не уточнив, якою саме була відповідь України на пропозицію адміністрації Трампа.

Інформацію про те, що Україна передала США свою відповідь на останній проєкт мирного плану, підтверджує також видання Bloomberg.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський разом із командою провів розмову із представниками США – міністром фінансів Скотом Бессентом, бізнесменом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а також з бізнесменом-мільярдером, відомим інвестором Ларрі Фінком. Перемовини український президент назвав продуктивними. За його словами, це фактично була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що американський сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив Дональда Трампа у підготовці домовленості з Кремлем, яка може суттєво зашкодити Україні. За його словами, так званий "мирний план" Трампа є не дипломатичною ініціативою, а "корупційною бізнес-угодою", що має на меті збагачення його найближчих союзників.