Украина официально ответила на новую версию «мирного плана» Трампа: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина официально ответила на новую версию «мирного плана» Трампа: что известно

Информацию об ответе Киева подтверждают источники как в Украине, так и в Вашингтоне.

10 декабря 2025, 23:09
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украина сделала очередной шаг в переговорном процессе из США. В частности, официальный Киев передал администрации американского президента Дональда Трампа свой ответ на новую версию мирного плана США.

Украина официально ответила на новую версию «мирного плана» Трампа: что известно

Украина ответила США на новые предложения по мирному плану. Фото: из открытых источников

Эту информацию подтверждают источники как в Украине, так и в Вашингтоне, сообщил в сети Х журналист издания Axios Барак Равид.

"В среду Украина предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, сообщили мне украинские и американские чиновники", — написал Равид.

При этом он не уточнил, каким был ответ Украины на предложение администрации Трампа.

Информацию о том, что Украина передала США свой ответ на последний проект мирного плана, подтверждает издание Bloomberg.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с представителями США – министром финансов Скоттом Бессентом, бизнесменом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а также с бизнесменом-миллиардером, известным инвестором Ларри Финком. Переговоры украинский президент назвал продуктивными. По его словам, это фактически была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил Дональда Трампа в подготовке договоренности с Кремлем, которая может повредить Украине. По его словам, так называемый "мирный план" Трампа является не дипломатической инициативой, а "коррупционным бизнес-соглашением", целью которого является обогащение его ближайших союзников.



Источник: https://x.com/BarakRavid
