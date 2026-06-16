Зеленському передали тривожне попередження з Кремля: що відомо

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Кречмаровская Наталия
У неділю, 14 червня, президент США Дональд Трамп святкував ювілей — 80 років. З нагоди свята американського лідера привітали президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Путін говорив з Трампом і знав, що затвердив масовану атаку на Україну, яка відбулась в ніч на 15 червня. І Путін, підкреслив Кулеба, свідомо розказував Трампу про конструктивність Росії, про неконструктивність України.
За його словами, перша думка, яка виникла щодо цієї поради, це те, що Путін міг вкотре розказати про неонацистів і що Зеленський не повинен ставати на шлях неонацистів, які начебто керують Україною. Друга думка, що це може бути якийсь натяк, однак наразі складно сказати, зазначив він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет час від часу з'являється інформація про нібито якісь таємні домовленості щодо ведення бойових дій в Україні. Що нібито є міжнародні “правила” не чіпати президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна.
В Раді розповіли, чи може бути таємна домовленість.