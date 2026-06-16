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Зеленському передали тривожне попередження з Кремля: що відомо

Ексміністр МЗС Кулеба прокоментував розмову Трампа із Зеленським та Путіним

16 червня 2026, 19:44
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Кречмаровская Наталия

У неділю, 14 червня, президент США Дональд Трамп святкував ювілей — 80 років. З нагоди свята американського лідера привітали президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін.

Зеленському передали тривожне попередження з Кремля: що відомо

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Путін говорив з Трампом і знав, що затвердив масовану атаку на Україну, яка відбулась в ніч на 15 червня. І Путін, підкреслив Кулеба, свідомо розказував Трампу про конструктивність Росії, про неконструктивність України. 

“Не зрозумів з того, що оголосили за результатами цієї розмови, тільки один момент. Росіяни сказали, що начебто Путін сказав Трампу, що Зеленському треба пам'ятати про історію Голокосту. Якийсь незрозумілий абсолютно, чесно кажучи, поки що сигнал. Будемо стежити, що під цим малося на увазі”, — зазначив Кулеба.

За його словами, перша думка, яка виникла щодо цієї поради, це те, що Путін міг вкотре розказати про неонацистів і що Зеленський не повинен ставати на шлях неонацистів, які начебто керують Україною. Друга думка, що це може бути якийсь натяк, однак наразі складно сказати, зазначив він. 

“А події дня у вигляді дзвінків (до Трампа, — ред.) і ночі у вигляді атаки говорять про те, що Трамп існує окремо, спілкується, відправляє знову Кушнера до Москви, а війна існує окремо. Росія б'є по нас, ми відповідаємо — б'ємо по них”, — підсумував Кулеба. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет час від часу з'являється інформація про нібито якісь таємні домовленості щодо ведення бойових дій в Україні. Що нібито є міжнародні “правила” не чіпати президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна.

В Раді розповіли, чи може бути таємна домовленість.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=edCrvyJCmzk
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