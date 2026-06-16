Зеленскому передали тревожное предупреждение из Кремля: что известно

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Кречмаровская Наталия
В воскресенье, 14 июня, президент США Дональд Трамп праздновал юбилей – 80 лет. В честь праздника американского лидера поздравили президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Путин говорил с Трампом и знал, что утвердил массированную атаку на Украину, состоявшуюся в ночь на 15 июня. И Путин, подчеркнул Кулеба, сознательно рассказывал Трампу о конструктивности России, о неконструктивности Украины.
По его словам, первое мнение, которое возникло по этому совету, это то, что Путин мог в очередной раз рассказать о неонацистах и что Зеленский не должен становиться на путь неонацистов, которые якобы руководят Украиной. Второе мнение, что это может быть какой-то намек, однако пока сложно сказать, отметил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет время от времени появляется информация о якобы каких-то тайных договоренностях о ведении боевых действий в Украине. Что якобы есть международные "правила" не трогать президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.
В Раде рассказали, может ли быть тайная договоренность.