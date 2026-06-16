Зеленскому передали тревожное предупреждение из Кремля: что известно

В воскресенье, 14 июня, президент США Дональд Трамп праздновал юбилей – 80 лет. В честь праздника американского лидера поздравили президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Путин говорил с Трампом и знал, что утвердил массированную атаку на Украину, состоявшуюся в ночь на 15 июня. И Путин, подчеркнул Кулеба, сознательно рассказывал Трампу о конструктивности России, о неконструктивности Украины.

"Не понял из того, что объявили по результатам этого разговора, только один момент. Россияне сказали, что вроде бы Путин сказал Трампу, что Зеленскому надо помнить об истории Холокоста. Какой-то непонятный абсолютно, честно говоря, пока сигнал. Будем следить, что под этим подразумевалось", — отметил Кулеба.

По его словам, первое мнение, которое возникло по этому совету, это то, что Путин мог в очередной раз рассказать о неонацистах и что Зеленский не должен становиться на путь неонацистов, которые якобы руководят Украиной. Второе мнение, что это может быть какой-то намек, однако пока сложно сказать, отметил он.

"А события дня в виде звонков (до Трампа — ред.) и ночи в виде атаки говорят о том, что Трамп существует отдельно, общается, отправляет снова Кушнера в Москву, а война существует отдельно. Россия бьет по нам, мы отвечаем — бьет по ним", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет время от времени появляется информация о якобы каких-то тайных договоренностях о ведении боевых действий в Украине. Что якобы есть международные "правила" не трогать президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.

В Раде рассказали, может ли быть тайная договоренность.



