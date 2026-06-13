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У Раді приголомшили: чи є таємна домовленість між Зеленським та Путіним

Народна депутатка Скороход розповіла, що може вказувати на певні домовленості

13 червня 2026, 12:14
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Кречмаровская Наталия

В мережі інтернет час від часу з'являється інформація про нібито якісь таємні домовленості щодо ведення бойових дій в Україні. Що нібито є міжнародні “правила” не чіпати президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна. Хоча варто зазначити, що сам Зеленський повідомляв про понад 10 спроб замаху на його вбивство. Також, ймовірно, є домовленість не бити по Верховній Раді України. 

У Раді приголомшили: чи є таємна домовленість між Зеленським та Путіним

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що у парламенті немає жодних страхів. 

“В принципі, їх і не було. Все як мляво текло, так і продовжує мляво текти. Ось щодо того, що ми бачимо, це скоріше міжнародне правило та домовленості,  що лідерів не чіпають”, — зауважила вона.

За словами народної депутатки, якби хотіли вчинити якісь дії щодо лідерів, то є дуже яскравий приклад з Венесуелою та Мадуро. Ось коли правила просто не діють, підкреслила політик.

“А якщо піти з боку ще певних договірняків, то хлопці неодноразово розповідали, що коли приїжджає президент чи перші особи країни, то на ділянках фронту, куди вони приїжджають або довколишні території, все дуже тихо і спокійно. Тому, це про щось говорить”, — натякнула народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у 2025 році в Україні прогримів величезний корупційний скандал, тінь впала навіть на Офіс президента — підозру оголосили колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку. У Верховній Раді переконані, що влада намагається прикрити "Міндічгейт" “страшилками”. 

У Верховній Раді наголосили, що вимагають від Зеленського “розігнати всіх, хто дотичний до "Міндічгейта".



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=opDod3fN5gY&t=992s
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