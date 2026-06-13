В Раде ошеломили: есть ли тайная договоренность между Зеленским и Путиным

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Кречмаровская Наталия
В сети интернет время от времени появляется информация о якобы тайных договоренностях о ведении боевых действий в Украине. Что якобы есть международные "правила" не трогать президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Хотя стоит отметить, что сам Зеленский сообщал о более чем 10 попытках покушения на его убийство. Также, вероятно, есть договоренность не бить по Верховной Раде Украины.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход рассказала, что в парламенте нет никаких страхов.
По словам народной депутатки, если бы хотели предпринять какие-либо действия в отношении лидеров, то есть очень яркий пример с Венесуэлой и Мадуро. Вот когда правила просто не работают, подчеркнула политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2025 году в Украине прогремел огромный коррупционный скандал, тень упала даже на Офис президента — подозрение объявили бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку. В Верховной Раде убеждены, что власти пытаются прикрыть "Миндичгейт" "страшилками".
В Верховной Раде подчеркнули, что требуют от Зеленского разогнать всех, кто причастен к "Миндичгейту".