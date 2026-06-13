В Раде ошеломили: есть ли тайная договоренность между Зеленским и Путиным

В сети интернет время от времени появляется информация о якобы тайных договоренностях о ведении боевых действий в Украине. Что якобы есть международные "правила" не трогать президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Хотя стоит отметить, что сам Зеленский сообщал о более чем 10 попытках покушения на его убийство. Также, вероятно, есть договоренность не бить по Верховной Раде Украины.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что в парламенте нет никаких страхов.

"В принципе, их и не было. Все как вяло текло, так и продолжает вяло течь. Вот относительно того, что мы видим, это скорее международное правило и договоренности, что лидеров не трогают", — отметила она.

По словам народной депутатки, если бы хотели предпринять какие-либо действия в отношении лидеров, то есть очень яркий пример с Венесуэлой и Мадуро. Вот когда правила просто не работают, подчеркнула политик.

"А если пойти со стороны еще определенных договорняков, то ребята неоднократно рассказывали, что когда приезжает президент или первые лица страны, то на участках фронта, куда они приезжают или близлежащие территории, все очень тихо и спокойно. Поэтому это о чем-то говорит", — намекнула народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2025 году в Украине прогремел огромный коррупционный скандал, тень упала даже на Офис президента — подозрение объявили бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку. В Верховной Раде убеждены, что власти пытаются прикрыть "Миндичгейт" "страшилками".

В Верховной Раде подчеркнули, что требуют от Зеленского разогнать всех, кто причастен к "Миндичгейту".