Зеленському озвучили ультиматум через провали у 2025 році: що відбувається

Відомий історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак проаналізував діяльність українського керівництва протягом 2025 року і виділив основні помилки, які вплинули на внутрішню та зовнішню політику держави. За його словами, нинішня стратегія влади дозволяє країні втримати позиції в умовах війни, але її недостатньо для досягнення повної перемоги.

Грицак пояснив, що війна, незважаючи на величезні загрози, є одночасно шансом для змін та модернізації держави.

"Якщо керівництво не здатне трансформувати країну в такий критичний період, його або "змиває" зовнішній ворог, або невдоволений народ", — підкреслив експерт.

На думку історика, найважливішим фактором залишається політична воля влади. Грицак зазначив, що на початку війни відбулися значні позитивні зміни, проте нині спостерігається певний відкат. Він оцінив роботу уряду та президента як "міцну трієчку", що достатньо для виживання країни, але не для остаточної перемоги.

Особливо важливим, за словами Грицака, є підхід влади до комунікації з громадянами. Він закликав припинити "дитячий" тон повідомлень, коли населення ніби вважають недостатньо обізнаним і намагаються лякати або спрощувати інформацію. Експерт навів приклад Черчілля, який відкрито говорив про високу ціну війни, обіцяв лише тяжку боротьбу, але гарантував, що країна не програє. Грицак зазначив, що подібна чесність і прозорість потрібна й українській владі.

