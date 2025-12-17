Зеленскому озвучили ультиматум из-за провалов в 2025 году: что происходит

Известный историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак проанализировал деятельность украинского руководства в течение 2025 года и выделил основные ошибки, повлиявшие на внутреннюю и внешнюю политику государства. По его словам, нынешняя стратегия власти позволяет стране удержать позиции в условиях войны, но ее недостаточно для достижения полной победы.

Грицак объяснил, что война, несмотря на огромные угрозы, является одновременно шансом на изменения и модернизацию государства.

"Если руководство не способно трансформировать страну в такой критический период, его либо "смывает" внешний враг, либо недовольный народ", — подчеркнул эксперт.

По мнению историка, самым важным фактором остается политическая воля власти. Грицак отметил, что в начале войны произошли значительные положительные изменения, однако в настоящее время наблюдается откат. Он оценил работу правительства и президента как "крепкую троечку", что достаточно для выживания страны, но не для окончательной победы.

Особенно важен, по словам Грицака, подход власти к коммуникации с гражданами. Он призвал прекратить "детский" тон сообщений, когда население считают недостаточно осведомленным и пытаются пугать или упрощать информацию. Эксперт привел пример Черчилля, открыто говорившего о высокой цене войны, обещал лишь тяжелую борьбу, но гарантировал, что страна не проиграет. Грицак отметил, что подобная честность и прозрачность нужна и украинским властям.

