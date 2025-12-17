Путін зазнає страшного фіаско в Україні ще до закінчення війни: озвучено точну причину

Російський диктатор Володимир Путін був переконаний, що швидка переможна війна проти України дозволить йому реалізувати амбітні плани: стати третім полюсом світової політики, зупинити процес "деслов’янізації" Росії та встановити повний контроль над пострадянським простором. Сьогодні ж досягти цих цілей для нього стало неможливо. Про це у ефірі телеканалу Еспресо розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

За словами експерта, Кремль не може ігнорувати переговорний процес, навіть якщо він протікає непросто. Денисенко пояснив, що якщо Україна погодиться на більшість умов мирного плану, то поступово Київ зможе вести прямі переговори з Путіним. В такому випадку російському керівництву буде складніше звинувачувати Україну у "зриві переговорів".

Політолог підкреслив, що нині питання територій для Кремля вже не є пріоритетним. Основні цілі війни проти України, на які орієнтувався Путін, реалізувати не вдалося. Вадим Денисенко нагадав про три ключові мотиви російського президента: по-перше, він розраховував швидкою війною відновити абсолютний контроль на пострадянському просторі; по-друге, хотів зупинити, на його думку, "деслов’янізацію" Росії; по-третє, сподівався, що війна дозволить йому стати третім полюсом світової політики, здатним конкурувати з США та Китаєм.

Нині ж, за прогнозом політолога, жоден із цих пунктів не може бути досягнутий. Це залишиться недосяжним як би не завершилася війна — ймовірно, протягом наступних 10–15 років, а можливо, й назавжди. Таким чином, стратегічні плани Путіна зазнали краху, а головні амбіції Кремля залишаються невиконаними, що змінює баланс сил у регіоні та впливає на подальші міжнародні переговори.

