Путин потерпит страшное фиаско в Украине еще до окончания войны: озвучена точная причина
Путин потерпит страшное фиаско в Украине еще до окончания войны: озвучена точная причина

Для Кремля территории сейчас не являются ключевыми, потому что у войны были другие задачи, которые Путину не по силам достичь

17 декабря 2025, 11:15
Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин был убежден, что скорая победоносная война против Украины позволит ему реализовать амбициозные планы: стать третьим полюсом мировой политики, остановить процесс "деславянизации" России и установить полный контроль над постсоветским пространством. Сегодня же добиться этих целей для него стало невозможно. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал политолог Вадим Денисенко.

По словам эксперта, Кремль не может игнорировать переговорный процесс даже если он протекает непросто. Денисенко объяснил, что если Украина согласится на большинство условий мирного плана, постепенно Киев сможет вести прямые переговоры с Путиным. В таком случае российскому руководству будет сложнее обвинять Украину в срыве переговоров.

Политолог подчеркнул, что сейчас вопрос территорий для Кремля уже не является приоритетным. Основные цели войны против Украины, на которые ориентировался Путин, реализовать не удалось. Вадим Денисенко напомнил о трех ключевых мотивах российского президента: во-первых, он рассчитывал скорой войной восстановить абсолютный контроль на постсоветском пространстве; во-вторых, хотел остановить, по его мнению, "деславянизацию" России; в-третьих, надеялся, что война позволит ему стать третьим полюсом мировой политики, способным конкурировать с США и Китаем.

Сейчас же, по прогнозу политолога, ни один из этих пунктов не может быть достигнут. Это останется недостижимым, как бы ни завершилась война — вероятно, в течение следующих 10–15 лет, а возможно, и навсегда. Таким образом, стратегические планы Путина потерпели крах, а главные амбиции Кремля остаются невыполненными, что изменяет баланс сил в регионе и влияет на дальнейшие международные переговоры.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с вопросом о реакции РФ на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом сообщает издание Mandiner.



