Постійна увага аналітиків і медіа до миротворчих ініціатив Дональда Трампа ґрунтується на припущенні, що Вашингтон має достатньо важелів, аби схилити Україну до ухвалення складних і навіть неприйнятних для неї рішень. Скорочення чи перегляд військової та фінансової підтримки справді може бути потужним інструментом впливу з боку американської адміністрації. Чи може президент США змусити українського колегу Володимира Зеленського піти на поступки, які можуть поставити під загрозу суверенність держави та спровокувати серйозний внутрішній конфлікт в українському суспільстві? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot переконаний, що Дональд Трамп поставив собі за мету якнайшвидше завершити війну, Вашингтон може спробувати схилити Київ до непростих компромісів. США мають для цього значні важелі — військову та фінансову підтримку, а також дипломатичний вплив. Теоретично американська адміністрація може пов’язати подальший рівень допомоги з готовністю сторін шукати домовленості. Водночас такий тиск не гарантує результату: Зеленський не може одноосібно ухвалити рішення, яке суспільство сприйме як неприйнятну поступку.

Крім того, навіть згода Києва на складні пропозиції не означає автоматичного завершення війни, адже остаточне слово залишається і за Москвою. Кремль може висунути додаткові вимоги або сприйняти поступки як сигнал для посилення тиску. Тому будь-які домовленості мають враховувати не лише прагнення Трампа до швидкого результату, а й довгострокові наслідки для безпеки України та всієї Європи.

За версією чат-боту ChatGPT, Трамп може посилити політичний та дипломатичний тиск на Зеленського, використовуючи головні важелі Вашингтона — військову допомогу, санкції, дипломатичну підтримку та участь у створенні гарантій безпеки. Водночас можливості змусити Київ прийняти неприйнятні умови не є безмежними. Потенційні домовленості можуть охоплювати не лише території, а й припинення вогню, майбутній статус української армії, санкції та механізми контролю за виконанням угоди.

Водночас ключовою проблемою залишається позиція Москви, яка пов’язує завершення війни зі своїми територіальними та політичними вимогами. Тому навіть згода Києва на компроміс не гарантує миру. На мою оцінку, Трамп може намагатися переконати Зеленського прийняти складний, але політично можливий варіант домовленостей. Вирішальним стане те, чи зможуть США запропонувати Україні такі гарантії безпеки, які не дозволять перетворити припинення бойових дій на тимчасову паузу перед новою війною.

Чат-бот Gemini припускає, що головним обмеженням для Зеленського є не лише тиск з боку партнерів, а й позиція українського суспільства та військових. Домовленості, які виглядали б як капітуляція або передбачали б відмову від реальних гарантій безпеки, могли б спричинити серйозну внутрішньополітичну кризу. Водночас Київ має альтернативний простір для підтримки через європейських партнерів — Велику Британію, країни Північної Європи та Польщу, які зацікавлені у стримуванні Росії через власні безпекові інтереси. Надмірний тиск Вашингтона потенційно може посилити координацію України з Європою у сфері оборони.

Тому Київ може обрати тактику гнучких переговорів, погоджуючись на формати, які дозволяють досягти припинення бойових дій без юридичного визнання втрати українських територій. Українська сторона також може запропонувати Трампу інші елементи домовленостей — зокрема американську участь в економічних проєктах, інвестиціях та окремих безпекових угодах.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що ключове питання переговорів — не просто те, чи здатен Трамп натиснути на Зеленського. Значно важливіше, що саме США запропонують Україні в обмін на потенційні поступки. Якщо йтиметься про реальні механізми безпеки та довгострокову підтримку, простір для компромісу може бути ширшим. Якщо ж Україну намагатимуться переконати лише поступитися територіями заради швидкого припинення війни, домовитися буде значно складніше.

Портал "Коментарі" вже писав, що Путін радикально змінив риторику про захоплення Донбасу: розкрито небезпечний розрахунок диктатора.