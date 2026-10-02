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Путін радикально змінив риторику про захоплення Донбасу: розкрито небезпечний розрахунок диктатора

Олексій Голобуцький звернув увагу на суперечність між мирною риторикою Путіна та його заявами про подальше захоплення українських територій

2 жовтня 2026, 16:00
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Клименко Елена








Російський диктатор Володимир Путін своїми заявами про війну, Донбас і можливі переговори намагається одночасно впливати на Україну та західних партнерів. Його риторика спрямована на те, щоб продемонструвати: Кремль нібито не збирається відмовлятися від своїх цілей. Таку оцінку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Путін радикально змінив риторику про захоплення Донбасу: розкрито небезпечний розрахунок диктатора

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, у виступах Путіна Україна фактично відходить на другий план, адже російський лідер намагається позиціонувати війну як протистояння із Заходом. Голобуцький зазначив, що Путін водночас створює образ політика, який начебто готовий до мирних переговорів, хоча його ключові заяви свідчать про протилежне. 

"Україна в його розкладах виглядає незначною такою перепоною, бо в нього глобальні плани. Він воює із Заходом, а не з Україною", — заявив Голобуцький. 

Окремо політтехнолог звернув увагу на риторику Кремля щодо можливих термінів захоплення Донбасу. На його думку, заяви про те, що Росія нібито все одно окупує українські території, можуть бути способом психологічного тиску. Таким чином Москва намагається сформувати у частини суспільства думку, що подальший опір є марним і території краще віддати зараз.

"Він дає пас таким людям: якщо вони вважають, що ми не захопимо через півтора роки, а захопимо через два роки, то навіщо втрачати людей, якщо можна зараз його віддати?", — пояснив експерт.

Голобуцький наголосив, що така логіка, на його думку, ігнорує ризик нових вимог Росії після можливих поступок. Він також вважає, що нинішні заяви Кремля мають бути сигналом для України та її партнерів про відсутність готовності Москви відмовлятися від подальшого тиску.

"Він зупинятися не збирається", — зазначив політтехнолог, коментуючи загальну логіку заяв Путіна. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може намагатися реалізувати комплексний сценарій тиску на Київ, метою якого є не лише завдання шкоди критичній інфраструктурі, а й створення умов для гуманітарної кризи та посилення соціальної напруги. Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RkGx8RSwBV0
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