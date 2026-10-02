Постоянное внимание аналитиков и медиа к миротворческим инициативам Дональда Трампа основывается на предположении, что у Вашингтона достаточно рычагов, чтобы склонить Украину к принятию сложных и даже неприемлемых для нее решений. Сокращение или пересмотр военной и финансовой поддержки действительно могут являться мощным инструментом влияния со стороны американской администрации. Может президент США заставить украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на уступки, которые могут поставить под угрозу суверенность государства и спровоцировать серьезный внутренний конфликт в украинском обществе? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot убежден, что Дональд Трамп задался целью как можно быстрее завершить войну, Вашингтон может попытаться склонить Киев к непростым компромиссам. США имеют для этого значительные рычаги – военную и финансовую поддержку, а также дипломатическое влияние. Теоретически, американская администрация может связать дальнейший уровень помощи с готовностью сторон искать договоренности. В то же время, такое давление не гарантирует результата: Зеленский не может единолично принять решение, которое общество воспримет как неприемлемую уступку.

Кроме того, даже согласие Киева на сложные предложения не означает автоматического завершения войны, ведь окончательное слово остается и за Москвой. Кремль может предъявить дополнительные требования или воспринять уступки в качестве сигнала для усиления давления. Поэтому любые договоренности должны учитывать не только стремление Трампа к быстрому результату, но и долгосрочные последствия безопасности Украины и всей Европы.

По версии чат-бота ChatGPT , Трамп может усилить политическое и дипломатическое давление на Зеленского, используя главные рычаги Вашингтона – военную помощь, санкции, дипломатическую поддержку и участие в создании гарантий безопасности. В то же время возможности заставить Киев принять неприемлемые условия не безграничны. Потенциальные договоренности могут охватывать не только территории, но и прекращение огня, будущий статус украинской армии, санкции и механизмы контроля за исполнением соглашения.

В то же время, ключевой проблемой остается позиция Москвы, которая связывает завершение войны со своими территориальными и политическими требованиями. Поэтому даже согласие Киева на компромисс не гарантирует мир. По моему мнению, Трамп может пытаться убедить Зеленского принять сложный, но политически возможный вариант договоренностей. Решающим станет то, смогут ли США предложить Украине гарантии безопасности, которые не позволят превратить прекращение боевых действий во временную паузу перед новой войной.

Чат-бот Gemini предполагает, что главным ограничением для Зеленского есть не только давление со стороны партнеров, но и позиция украинского общества и военных. Договоренности, которые выглядели бы как капитуляция или предполагали бы отказ от реальных гарантий безопасности, могли бы повлечь за собой серьезный внутриполитический кризис. В то же время у Киева есть альтернативное пространство для поддержки через европейских партнеров — Великобританию, страны Северной Европы и Польшу, которые заинтересованы в сдерживании России через собственные интересы безопасности. Чрезмерное давление Вашингтона может усилить координацию Украины с Европой в сфере обороны.

Поэтому Киев может выбрать тактику гибких переговоров, соглашаясь с форматами, позволяющими достичь прекращения боевых действий без юридического признания потери украинских территорий. Украинская сторона также может предложить Трампу другие элементы договоренностей — в частности, американское участие в экономических проектах, инвестициях и отдельных договорах безопасности.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что ключевой вопрос переговоров — не просто то, способен Трамп нажать на Зеленского. Значительно важнее, что США предложат Украине в обмен на потенциальные уступки. Если речь идет о реальных механизмах безопасности и долгосрочной поддержке, пространство для компромисса может быть шире. Если же Украину попытаются убедить лишь уступить территории ради быстрого прекращения войны, договориться будет значительно сложнее.

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