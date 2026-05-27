Зеленського жорстко розкритикували через відсутність хаосу у РФ: що відбувається
Зеленського жорстко розкритикували через відсутність хаосу у РФ: що відбувається

Президент України заявляв про можливість блекауту в Москві, який у підсумку так і не стався

27 травня 2026, 16:10
Клименко Елена

Росія заздалегідь інформувала дипломатичні представництва іноземних держав про нібито майбутні ракетні удари по Києву та рекомендувала їм тимчасово залишити українську столицю, зазначає політолог Віталій Бала. На його думку, таким кроком Москва намагалася створити атмосферу страху та продемонструвати контроль над перебігом війни, формуючи враження власної переваги.

Фото: з відкритих джерел

Втім, як зазначає експерт, очікуваного ефекту залякування досягти не вдалося. Значна частина міжнародних партнерів України не піддалася на подібний тиск і публічно підтвердила свою присутність у Києві та підтримку української держави. Зокрема, країни Балтії зробили чіткі заяви, що залишаються в столиці навіть попри погрози з боку Росії.

МЗС Литви наголосило, що вже направило офіційну ноту протесту, підкресливши: погрози застосування сили є прямим порушенням Статуту ООН, а дипломатична місія продовжує роботу в Україні. Аналогічну позицію озвучила Латвія, заявивши, що не планує залишати Київ і продовжує підтримувати Україну, тоді як агресор повинен припинити війну.

У дискусіях також лунають запитання щодо реакції української влади на подібні заяви та її попередні публічні обіцянки щодо можливих дій у відповідь. Згадуються й заяви про потенційні удари у відповідь по території Росії, які не були реалізовані. 

Крім того, Бала вважає, що подібні погрози з боку Москви частково спрямовані і на внутрішню аудиторію. Вони мають заспокоїти російське населення після атак українських безпілотників по російській столиці та створити ілюзію контролю ситуації. Водночас, за його словами, реальний стан речей може відрізнятися від офіційних заяв російського керівництва про "надійний захист" міст. 

Експерт припускає, що подальше нарощування точкових ударів і їхня ефективність можуть впливати на громадську думку всередині Росії, поступово формуючи сумніви щодо доцільності продовження війни. 

"Коментарі" вже писали, що в Україні знову можуть запроваджуватися тимчасові обмеження споживання електроенергії, якщо температура повітря підніматиметься вище +35°C. За таких погодних умов можливі відключення тривалістю до чотирьох годин на добу навіть у разі відсутності нових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/vitalii.bala/posts/pfbid022EsN9YAjVVU33GwnsaSeSaaVFLAavbDYCccLDUQUNGm7MiC1EQCfPNcszHu12oK3l
