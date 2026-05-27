Зеленского жестко раскритиковали из-за отсутствия хаоса в РФ: что происходит

Россия заранее информировала дипломатические представительства иностранных государств о будущих ракетных ударах по Киеву и рекомендовала им временно покинуть украинскую столицу, отмечает политолог Виталий Бала. По его мнению, таким шагом Москва пыталась создать атмосферу страха и продемонстрировать контроль за ходом войны, формируя впечатление собственного превосходства.

Впрочем, как отмечает эксперт, ожидаемого эффекта устрашения достичь не удалось. Значительная часть международных партнеров Украины не подверглась подобному давлению и публично подтвердила свое присутствие в Киеве и поддержку украинского государства. В частности, страны Балтии сделали четкие заявления, которые остаются в столице, даже несмотря на угрозы со стороны России.

МИД Литвы подчеркнул, что уже направил официальную ноту протеста, подчеркнув: угрозы применения силы являются прямым нарушением Устава ООН, а дипломатическая миссия продолжает работу в Украине. Аналогичную позицию озвучила Латвия, заявив, что не планирует покидать Киев и продолжает поддерживать Украину, в то время как агрессор должен прекратить войну.

В дискуссиях также раздаются вопросы реакции украинских властей на подобные заявления и ее предыдущие публичные обещания относительно возможных ответных действий. Упоминаются и заявления о потенциальных ответных ударах по территории России, которые не были реализованы.

Кроме того, Бала считает, что подобные угрозы со стороны Москвы отчасти направлены и на внутреннюю аудиторию. Они успокоить российское население после атак украинских беспилотников по российской столице и создать иллюзию контроля ситуации. В то же время, по его словам, реальное положение дел может отличаться от официальных заявлений российского руководства о "надежной защите" городов.

Эксперт предполагает, что дальнейшее наращивание точечных ударов и их эффективность могут влиять на общественное мнение внутри России, постепенно формируя сомнения в целесообразности продолжения войны.

