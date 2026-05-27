Українців попередили про найгірший сценарій влітку: чого точно не вдасться уникнути

В Україні знову можуть запроваджуватися тимчасові обмеження споживання електроенергії, якщо температура повітря підніматиметься вище +35°C. За таких погодних умов можливі відключення тривалістю до чотирьох годин на добу навіть у разі відсутності нових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Фото: з відкритих джерел

Експерт наголосив, що точні сценарії розвитку ситуації спрогнозувати складно, адже на енергосистему впливають як погодні фактори, так і потенційні ризики атак. За його словами, у періоди сильної спеки можуть виникати години пікового навантаження, коли енергосистема буде змушена застосовувати обмежувальні заходи. При цьому поки невідомо, чи ці заходи стосуватимуться лише промислових споживачів, чи також населення.

Водночас Харченко підкреслив, що критичних або масштабних блекаутів не очікується. Стабільності енергосистеми сприяє поступове повернення в роботу енергоблоків атомних електростанцій після планових ремонтних кампаній. Це дозволяє частково компенсувати пікові навантаження та зменшити ризики довготривалих відключень.

За його оцінкою, у найскладніших сценаріях тривалість обмежень не перевищуватиме приблизно чотирьох годин на добу. Він зазначив, що більш серйозні перебої малоймовірні за поточної ситуації в енергосистемі.

Окремо експерт звернув увагу, що у великих містах, таких як Київ, Одеса та Кривий Ріг, ситуація може бути складнішою під час аномальної спеки. У цих регіонах навантаження на мережу традиційно вище, тому тривалість або частота відключень може перевищувати середні показники по країні.

Портал "Коментарі" вже писав, що моніторингові ресурси повідомляють, що Росія накопичила значний запас ударних засобів і може готувати чергову комбіновану атаку по території України. За їхніми даними, на різних напрямках розміщено близько двох тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" та інших дронів, які можуть бути задіяні в масованих нічних ударах.