

















Європейські лідери можуть закликати президента України Володимира Зеленського стримати публічну критику президента США Дональда Трампа, водночас нагадавши Києву про необхідність виконувати зобов’язання перед Євросоюзом. Таку оцінку європейського візиту глави держави висловив політолог Віктор Бобиренко.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, європейські партнери підтримують Україну, оскільки усвідомлюють важливість її оборони для безпеки континенту. Однак це не означає, що вони готові беззастережно погоджуватися з усіма діями української влади. На думку Бобиренка, під час зустрічей у Брюсселі Зеленському можуть нагадати про ризики подальшого загострення відносин із Вашингтоном.

Політолог також вважає, що європейські лідери порушуватимуть питання фінансової допомоги та реформ, виконання яких Україна взяла на себе в межах співпраці з ЄС.

"Гроші в обмін на реформи", — так Бобиренко описав принцип, якого, на його думку, дотримуватимуться європейські партнери.

Він звернув увагу, що від виконання українських зобов’язань залежить подальше фінансування. За словами експерта, допомога передбачає не лише виділення коштів, а й ухвалення необхідних законодавчих змін та виконання погоджених умов.

"Спочатку виправлення помилок, спочатку проведення реформ, а потім гроші", — наголосив Бобиренко, коментуючи можливі вимоги європейських партнерів до Києва.

Окремо політолог зауважив, що підтримка України з боку європейських держав не обов’язково означає особисту прихильність їхніх лідерів до Зеленського. На його думку, європейці керуються передусім власними інтересами безпеки.

Портал "Коментарі" вже писав, що саме український народ має вирішувати, хто обійматиме посаду президента України, а Дональд Трамп не повинен диктувати Києву, як діяти. Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи заклики американського лідера щодо зміни влади в Україні.