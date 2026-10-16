

















Европейские лидеры могут призвать президента Украины Владимира Зеленского сдержать публичную критику президента США Дональда Трампа, напомнив Киеву о необходимости выполнять обязательства перед Евросоюзом. Такую оценку европейского визита главы государства высказал политолог Виктор Бобиренко.

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По словам эксперта, европейские партнеры поддерживают Украину, поскольку понимают важность ее обороны для безопасности континента. Однако это не значит, что они готовы безоговорочно соглашаться со всеми действиями украинской власти. По мнению Бобиренко, во время встреч в Брюсселе Зеленском может напомнить о рисках дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном.

Политолог также считает, что европейские лидеры будут поднимать вопросы финансовой помощи и реформ, выполнение которых Украина взяла на себя в рамках сотрудничества с ЕС.

"Деньги в обмен на реформы", — так Бобиренко описал принцип, которого, по его мнению, будут придерживаться европейские партнеры.

Он обратил внимание, что от выполнения украинских обязательств зависит дальнейшее финансирование. По словам эксперта, помощь предусматривает не только выделение средств, но и принятие необходимых законодательных изменений и исполнение согласованных условий.

"Сначала исправление ошибок, сначала проведение реформ, а потом деньги", — подчеркнул Бобиренко, комментируя возможные требования европейских партнеров к Киеву.

Отдельно политолог отметил, что поддержка Украины со стороны европейских государств не обязательно означает личную приверженность их лидерам Зеленскому. По его мнению, европейцы руководствуются, прежде всего, собственными интересами безопасности.

Портал "Комментарии" уже писал, что именно украинский народ должен решать, кто будет занимать пост президента Украины, а Дональд Трамп не должен диктовать Киеву, как действовать. Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя призывы американского лидера к смене власти в Украине.