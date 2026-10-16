Лукашенко приголомшив заявою про Зеленського після заяв Трампа: що сказав про вибори в Україні

Саме український народ має вирішувати, хто обійматиме посаду президента України, а Дональд Трамп не повинен диктувати Києву, як діяти. Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи заклики американського лідера щодо зміни влади в Україні.

Олександр Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА, Лукашенка запитали, чи можливе досягнення миру за нинішнього президента Володимира Зеленського, зважаючи на недавні заяви Трампа. У відповідь білоруський лідер наголосив, що питання українського президентства не має вирішуватися за вказівкою з-за кордону.

"Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ", — заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас він звернув увагу на попередні обіцянки Зеленського щодо перебування на найвищій державній посаді. За словами Лукашенка, український президент свого часу говорив, що обійматиме посаду лише один термін, а тому має дотримуватися власних заяв.

"На вибори треба йти. У цьому Трамп правий: обіцяв — треба виконувати обіцянки. Але тільки диктувати не треба. Трампу не слід диктувати, як вчинити Україні", — наголосив білоруський лідер.

Раніше Дональд Трамп знову закликав провести вибори в Україні, стверджуючи, що Зеленський нібито не зацікавлений у завершенні війни шляхом домовленостей. Американський президент також припускав, що мирну угоду можна укласти без участі українського лідера.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Луцьку виникли серйозні проблеми з електропостачанням після російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Мешканців міста закликають підготуватися до тривалих відключень, які можуть тривати щонайменше 24 години. Стабільного електропостачання наразі немає.