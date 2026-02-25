"Зеленського різко критикують навіть голлівудські актори": у чому причина

Росія запустила дезінформаційну кампанію у соцмережах, в межах якої поширювалися підроблені відео нібито від імені голлівудських акторів із закликами тиснути на Україну задля “миру на умовах РФ”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у фейкових роликах фігурують, зокрема, актори Ніккі Блонскі, Джон Седа та Габріелла Піццоло. Однак насправді жодних підтверджень таких заяв немає.

“Ці відео відсутні на верифікованих сторінках знаменитостей, а поширювали їх анонімні акаунти без підписників і біографій. Перевірка за допомогою сервісів виявлення дипфейку свідчить, що ролики були згенеровані штучним інтелектом”, — зазначили в Центрі.

Аналітики ЦПД, посилаючись на оцінки дослідників, зауважили, що кампанія є частиною ширшої мережі онлайн-впливу, пов’язаної з Кремлем.

“Такі дипфейк-відео створюються для просування вигідних Кремлю наративів про “втому від війни” та нібито “непоступливість” України, експлуатуючи довіру до публічних осіб. Кампанія синхронізована з дипломатичними процесами й дискусіями про шляхи завершення війни. Її стратегічна мета — послабити міжнародну підтримку України”, — підсумували в ЦПД.

