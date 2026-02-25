"Зеленського різко критикують навіть голлівудські актори": у чому причина

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росія запустила дезінформаційну кампанію у соцмережах, в межах якої поширювалися підроблені відео нібито від імені голлівудських акторів із закликами тиснути на Україну задля “миру на умовах РФ”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у фейкових роликах фігурують, зокрема, актори Ніккі Блонскі, Джон Седа та Габріелла Піццоло. Однак насправді жодних підтверджень таких заяв немає.
Аналітики ЦПД, посилаючись на оцінки дослідників, зауважили, що кампанія є частиною ширшої мережі онлайн-впливу, пов’язаної з Кремлем.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про Україну — заявляють про нібито “продаж західної зброї на чорному ринку”.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу проросійські ресурси поширюють фейк про те, що “понад 70% зброї, яка опинилася у мексиканського картелю “Нового покоління Халіско”, — це західні поставки Україні”. “Доказом” демонструють відео з логотипом Інституту вивчення війни (ISW).