Війна з Росією "Зеленського різко критикують навіть голлівудські актори": у чому причина
"Зеленського різко критикують навіть голлівудські актори": у чому причина

За що нібито критикують Зеленського голлівудські актори

25 лютого 2026, 20:39
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росія запустила дезінформаційну кампанію у соцмережах, в межах якої поширювалися підроблені відео нібито від імені голлівудських акторів із закликами тиснути на Україну задля “миру на умовах РФ”.

"Зеленського різко критикують навіть голлівудські актори": у чому причина

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у фейкових роликах фігурують, зокрема, актори Ніккі Блонскі, Джон Седа та Габріелла Піццоло. Однак насправді жодних підтверджень таких заяв немає. 

“Ці відео відсутні на верифікованих сторінках знаменитостей, а поширювали їх анонімні акаунти без підписників і біографій. Перевірка за допомогою сервісів виявлення дипфейку свідчить, що ролики були згенеровані штучним інтелектом”, — зазначили в Центрі. 

Аналітики ЦПД, посилаючись на оцінки дослідників, зауважили, що кампанія є частиною ширшої мережі онлайн-впливу, пов’язаної з Кремлем.

“Такі дипфейк-відео створюються для просування вигідних Кремлю наративів про “втому від війни” та нібито “непоступливість” України, експлуатуючи довіру до публічних осіб. Кампанія синхронізована з дипломатичними процесами й дискусіями про шляхи завершення війни. Її стратегічна мета — послабити міжнародну підтримку України”, — підсумували в ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про Україну — заявляють про нібито “продаж західної зброї на чорному ринку”.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу проросійські ресурси поширюють фейк про те, що “понад 70% зброї, яка опинилася у мексиканського картелю “Нового покоління Халіско”, — це західні поставки Україні”. “Доказом” демонструють відео з логотипом Інституту вивчення війни (ISW).




