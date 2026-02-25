"Зеленского резко критикуют даже голливудские актеры": в чем причина

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия запустила дезинформационную кампанию в соцсетях, в рамках которой распространялись поддельные видео якобы от имени голливудских актеров с призывами давить на Украину ради "мира на условиях РФ".
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в фейковых роликах фигурируют, в частности, актеры Никки Блонски, Джон Седа и Габриэлла Пиццоло. Однако, на самом деле никаких подтверждений таких заявлений нет.
Аналитики ЦПД, ссылаясь на оценки исследователей, отметили, что кампания является частью более широкой сети онлайн влияния, связанной с Кремлем.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда активизировала давнюю дезинформационную кампанию об Украине — заявляют о якобы "продаже западного оружия на черном рынке".
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз пророссийские ресурсы распространяют фейк о том, что "свыше 70% оружия, оказавшегося у мексиканского картеля "Нового поколения Халиско", — это западные поставки Украине". "Доказательством" демонстрируют видео с логотипом Института изучения войны (ISW).