"Зеленского резко критикуют даже голливудские актеры": в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости





25 февраля 2026, 20:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия запустила дезинформационную кампанию в соцсетях, в рамках которой распространялись поддельные видео якобы от имени голливудских актеров с призывами давить на Украину ради "мира на условиях РФ".



Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в фейковых роликах фигурируют, в частности, актеры Никки Блонски, Джон Седа и Габриэлла Пиццоло. Однако, на самом деле никаких подтверждений таких заявлений нет.

"Эти видео отсутствуют на верифицированных страницах знаменитостей, а распространяли их анонимные аккаунты без подписчиков и биографий. Проверка с помощью сервисов обнаружения дипфейка свидетельствует о том, что ролики были сгенерированы искусственным интеллектом", — отметили в Центре.

Аналитики ЦПД, ссылаясь на оценки исследователей, отметили, что кампания является частью более широкой сети онлайн влияния, связанной с Кремлем.

"Такие дипфейк-видео создаются для продвижения выгодных Кремлю нарративов о "усталости от войны" и якобы "неуступчивости" Украины, эксплуатируя доверие к публичным лицам. Кампания синхронизирована с дипломатическими процессами и дискуссиями о путях завершения войны. Ее стратегическая цель — ослабить международную поддержку Украины”, — подытожили в ЦПД. 

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда активизировала давнюю дезинформационную кампанию об Украине — заявляют о якобы "продаже западного оружия на черном рынке".

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз пророссийские ресурсы распространяют фейк о том, что "свыше 70% оружия, оказавшегося у мексиканского картеля "Нового поколения Халиско", — это западные поставки Украине". "Доказательством" демонстрируют видео с логотипом Института изучения войны (ISW).




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0Cw2KnQEG2K8JSxHxWxxYvQbyGLFL2B9ig4h9xh2723TFJLmiWGKKo3YP2egabs1vl
