“Україна масово продає західну зброю”: що насправді відбувається

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про Україну — заявляють про нібито “продаж західної зброї на чорному ринку”.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу проросійські ресурси поширюють фейк про те, що “понад 70% зброї, яка опинилася у мексиканського картелю “Нового покоління Халіско”, — це західні поставки Україні”. “Доказом” демонструють відео з логотипом Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики Центру наголошують, що характерною ознакою кампанії стало ще й те, що вкид розганяється ботами у соцмережах. Зокрема фейк поширюють в коментарях під публікаціями відомих медіа до річниці початку повномасштабної війни в Україні. У ЦПД зауважують, що такий характер поширення інформації свідчить про скоординований характер кампанії.
