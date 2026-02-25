logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Україна масово продає західну зброю”: що насправді відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

“Україна масово продає західну зброю”: що насправді відбувається

Кремлівська пропаганда посилила інформаційну атаку на Україну

25 лютого 2026, 18:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про Україну — заявляють про нібито “продаж західної зброї на чорному ринку”.

“Україна масово продає західну зброю”: що насправді відбувається

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу проросійські ресурси поширюють фейк про те, що “понад 70% зброї, яка опинилася у мексиканського картелю “Нового покоління Халіско”, — це західні поставки Україні”. “Доказом” демонструють відео з логотипом Інституту вивчення війни (ISW).

“Насправді на офіційних ресурсах Інституту такого відео чи подібних заяв немає. Це сфальсифікований сюжет, оформлений у стилі відомої аналітичної установи. Подібна підробка — характерна ознака діяльності російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”, яка системно створює фейкові матеріали під брендами авторитетних західних організацій”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру наголошують, що характерною ознакою кампанії стало ще й те, що вкид розганяється ботами у соцмережах. Зокрема фейк поширюють в коментарях під публікаціями відомих медіа до річниці початку повномасштабної війни в Україні. У ЦПД зауважують, що такий характер поширення інформації свідчить про скоординований характер кампанії.

“Тезу про “масовий продаж західної зброї” кремлівська пропаганда системно просуває з 2022 року без жодних доказів. Мета таких інформаційних атак — дискредитувати Україну, підірвати довіру до механізмів контролю військової допомоги та знизити підтримку Києва серед громадян держав-партнерів”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія створює “правильну” реальність для українців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0L6ZuMYziUA2YeksLVXWPYWcjJhqeoj3oyUvAjguma2vdmbH5xQDF3eyLjtNGtm82l
Теги:

Новини

Всі новини