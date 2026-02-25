"Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда активизировала давнюю дезинформационную кампанию об Украине — заявляют о якобы "продаже западного оружия на черном рынке".
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз пророссийские ресурсы распространяют фейк о том, что "свыше 70% оружия, оказавшегося у мексиканского картеля "Нового поколения Халиско", — это западные поставки Украине". "Доказательством" демонстрируют видео с логотипом Института изучения войны (ISW).
Аналитики Центра отмечают, что характерным признаком кампании стало еще и то, что вброс разгоняется сапогами в соцсетях. В частности, фейк распространяют в комментариях под публикациями известных медиа к годовщине начала полномасштабной войны в Украине. В ЦПД отмечают, что такой характер распространения информации свидетельствует о скоординированном характере кампании.
