Война с Россией "Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит

Кремлевская пропаганда усилила информационную атаку на Украину

25 февраля 2026, 18:31
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда активизировала давнюю дезинформационную кампанию об Украине — заявляют о якобы "продаже западного оружия на черном рынке".

"Украина массово продает западное оружие": что на самом деле происходит

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз пророссийские ресурсы распространяют фейк о том, что "свыше 70% оружия, оказавшегося у мексиканского картеля "Нового поколения Халиско", — это западные поставки Украине". "Доказательством" демонстрируют видео с логотипом Института изучения войны (ISW).

"На самом деле на официальных ресурсах Института такого видео или подобных заявлений нет. Это сфальсифицированный сюжет, оформленный в стиле известного аналитического учреждения. Подобная подделка — характерный признак деятельности российской дезинформационной сети "Матрешка", которая системно создает фейковые материалы под брендами авторитетных западных организаций", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что характерным признаком кампании стало еще и то, что вброс разгоняется сапогами в соцсетях. В частности, фейк распространяют в комментариях под публикациями известных медиа к годовщине начала полномасштабной войны в Украине. В ЦПД отмечают, что такой характер распространения информации свидетельствует о скоординированном характере кампании.

"Тезис о "массовой продаже западного оружия" кремлевская пропаганда системно продвигает с 2022 года без доказательств. Цель таких информационных атак — дискредитировать Украину, подорвать доверие к механизмам контроля военной помощи и снизить поддержку Киева среди граждан государств-партнеров", — подытожили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия создает "правильную" реальность для украинцев.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0L6ZuMYziUA2YeksLVXWPYWcjJhqeoj3oyUvAjguma2vdmbH5xQDF3eyLjtNGtm82l
