Росія створює "правильну" реальність для українців: що відомо
НОВИНИ

Росія створює “правильну” реальність для українців: що відомо

На окупованій території Херсонської області навчають пропагандистів

20 лютого 2026, 14:33
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росіяни намагаються посилити пропагандистський вплив на українців на окупованих територіях України. 

Росія створює “правильну” реальність для українців: що відомо

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в окупованій частині Херсонської області стартувала чергова програма підготовки пропагандистів. На окупованій території відкрили прийом заявок на курс під назвою “нові медіа — тренд молоді”.

Відомо, що учасників навчатимуть створювати контент, “працювати з трендами” та “впливати на громадську думку”. Набір координує молодіжний центр “патріот”, який було створено для ідеологічного впливу на молодь. Викладатимуть “правильні курси” випускники кремлівської програми “мастєрская нових медіа”.

У Центрі пояснили, що “мастєрская нових медіа” — це російська федеральна програма, яку створили для налагодження роботи пропаганди на окупованих територіях.  Фактично більшість створених окупантами медіа на ТОТ, як пояснили аналітики Центру, укомплектовані саме її випускниками.

“Росія вкладає значні ресурси у формування на окупованих територіях керованого медіасередовища. Молодим людям пропонують навчання, просування й доступ до ресурсів в обмін на лояльність. Стратегія окупантів проста — через підконтрольних медійників простіше навʼязати жителям ТОТ “правильну” картину реальності”, — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам. У ВНЗ студентам нав’язують військову службу замість навчання, навіть пропонують разове грошове винагородження.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0pVEbEjQqYso1AG9ywCWpxNNHu5DbvtdWeA9C6R3SSWBCQRQHgGJSTQCGGS8KicE7l
