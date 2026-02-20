Росія створює “правильну” реальність для українців: що відомо

Рубрики
Росіяни намагаються посилити пропагандистський вплив на українців на окупованих територіях України.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в окупованій частині Херсонської області стартувала чергова програма підготовки пропагандистів. На окупованій території відкрили прийом заявок на курс під назвою “нові медіа — тренд молоді”.
Відомо, що учасників навчатимуть створювати контент, “працювати з трендами” та “впливати на громадську думку”. Набір координує молодіжний центр “патріот”, який було створено для ідеологічного впливу на молодь. Викладатимуть “правильні курси” випускники кремлівської програми “мастєрская нових медіа”.
У Центрі пояснили, що “мастєрская нових медіа” — це російська федеральна програма, яку створили для налагодження роботи пропаганди на окупованих територіях. Фактично більшість створених окупантами медіа на ТОТ, як пояснили аналітики Центру, укомплектовані саме її випускниками.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам. У ВНЗ студентам нав’язують військову службу замість навчання, навіть пропонують разове грошове винагородження.