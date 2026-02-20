Россия создает "правильную" реальность для украинцев: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россияне пытаются усилить пропагандистское влияние на украинцев на оккупированных территориях Украины.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в оккупированной части Херсонской области стартовала очередная программа подготовки пропагандистов. На оккупированной территории открыли прием заявок на курс под названием "новые медиа — тренд молодежи".
Известно, что участников будут учить создавать контент, "работать с трендами" и "влиять на общественное мнение". Набор координирует молодежный центр "патриот", созданный для идеологического воздействия на молодежь. Преподают "правильные курсы" выпускники кремлевской программы "мастерская новых медиа".
В Центре объяснили, что "мастерская новых медиа" — это российская федеральная программа, созданная для налаживания работы пропаганды на оккупированных территориях. Фактически большинство созданных оккупантами медиа на ТОТ, как объяснили аналитики Центра, укомплектованы именно ее выпускниками.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России пытаются максимально милитаризировать общество — в армию предлагают приобщиться студентам. В вузах студентам навязывают военную службу вместо обучения, даже предлагают разовое денежное вознаграждение.