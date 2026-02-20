Россия создает "правильную" реальность для украинцев: что известно

Россияне пытаются усилить пропагандистское влияние на украинцев на оккупированных территориях Украины.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в оккупированной части Херсонской области стартовала очередная программа подготовки пропагандистов. На оккупированной территории открыли прием заявок на курс под названием "новые медиа — тренд молодежи".

Известно, что участников будут учить создавать контент, "работать с трендами" и "влиять на общественное мнение". Набор координирует молодежный центр "патриот", созданный для идеологического воздействия на молодежь. Преподают "правильные курсы" выпускники кремлевской программы "мастерская новых медиа".

В Центре объяснили, что "мастерская новых медиа" — это российская федеральная программа, созданная для налаживания работы пропаганды на оккупированных территориях. Фактически большинство созданных оккупантами медиа на ТОТ, как объяснили аналитики Центра, укомплектованы именно ее выпускниками.

"Россия вкладывает значительные ресурсы в формирование на оккупированных территориях управляемой медиасреды. Молодым людям предлагают обучение, продвижение и доступ к ресурсам в обмен на лояльность. Стратегия оккупантов проста — через подконтрольных медийщиков проще навязать жителям ВОТ "правильную" картину реальности", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России пытаются максимально милитаризировать общество — в армию предлагают приобщиться студентам. В вузах студентам навязывают военную службу вместо обучения, даже предлагают разовое денежное вознаграждение.



