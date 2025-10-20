Зеленського під час зустрічі з Трампом шокувала одна безглузда пропозиція: деталі

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня американський президент Дональд Трамп обговорював можливість надання гарантій безпеки як для Києва, так і для Москви, про що повідомляє Reuters. За інформацією агентства, ця ідея викликала здивування та навіть занепокоєння серед української делегації. Джерела у ЗМІ зазначають, що в цілому переговори не виправдали очікувань української сторони і стали розчаруванням для президента Зеленського.

Фото: з відкритих джерел

Раніше британське видання Financial Times оприлюднило інформацію, що нібито під час цієї зустрічі Дональд Трамп вимагав від Володимира Зеленського погодитися на умови президента Росії Володимира Путіна, загрожуючи інакше серйозними наслідками, включно з "знищенням". Згідно з джерелами FT, зустріч проходила в напруженій атмосфері, американський президент часто перебивав українського лідера, проявляв агресивність і не стримував емоцій .

Водночас Дональд Трамп заперечує, що говорив з Зеленським про здачу Донбасу Росії, наголошуючи, що його позиція полягає у заклику обох сторін припинити вогонь на лінії фронту. За його словами, ключове завдання — досягти припинення бойових дій і стабілізації ситуації.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово наголошував, що Україна не збирається робити жодних поступок російським окупантам. Він підкреслював, що ні території, ні інші важливі питання не будуть віддані ворогу. Натомість Київ і міжнародні партнери посилюватимуть тиск на Росію, щоб змусити її досягти справедливого і довготривалого миру на умовах, які враховують інтереси України.

