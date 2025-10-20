Путіну отримає серйозний бонус у Будапешті: стало відомо про підступну загрозу зустрічі з Трампом

Президент США Дональд Трамп має намір провести зустріч із російським правителем Володимиром Путіним у Будапешті, що викликає низку запитань щодо вибору саме цього місця. Росія не випадково обрала угорську столицю для цієї події, адже тут ховається кілька стратегічних задумів Кремля, заявив політтехнолог Олег Постернак.

Фото: 24 Канал

Він вважає, що Путін хоче одночасно вирішити кілька політичних завдань, "вбивши кількох зайців". За словами експерта, вибір Будапешта – це символічний меседж, натякає на Будапештський меморандум, який у свій час, на жаль, не виконав обіцяних гарантій для України. Через це Путін демонструє, що міжнародні домовленості можуть виявитися недієвими і не захищати українські інтереси.

Ще одна причина – правові нюанси. Угорщина формально зобов’язана була б заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, з огляду на звинувачення у воєнних злочинах. Проте, процес виходу Угорщини з Римського статуту ще не завершений, і влада країни навряд чи наважиться виконати цей арешт. Таким чином, Путін фактично нехтує міжнародним правом і зневажає Міжнародний кримінальний суд, використовуючи цю зустріч для демонстрації своєї безкарності.

До того ж ця подія є своєрідним "подарунком" для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. З огляду на те що наступні парламентські вибори в країні відбудуться у 2026 році, а його політична сила відстає від опозиції приблизно на 10%, зустріч з лідерами США та Росії підвищує його міжнародний статус і може зміцнити позиції всередині країни.

Найважливіше, що підкреслив Постернак, це те, що Путін продовжує жити у світі, де панує так звана неоялтинська система — розподіл сфер впливу між великими гравцями. Він очікує, що Україна залишиться у зоні інтересів Росії, а Європа — у сфері впливу США. Угорщина та Будапешт у цій схемі мають значення як символічний пункт поділу, де можна обговорювати нові правила гри в Європі.

