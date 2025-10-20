logo_ukra

Путіну отримає серйозний бонус у Будапешті: стало відомо про підступну загрозу зустрічі з Трампом
Путіну отримає серйозний бонус у Будапешті: стало відомо про підступну загрозу зустрічі з Трампом

Путін і Трамп підтримують Орбана напередодні виборів 2026 року, коли його партія відстає від опозиції на 10%.

20 жовтня 2025, 09:15
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп має намір провести зустріч із російським правителем Володимиром Путіним у Будапешті, що викликає низку запитань щодо вибору саме цього місця. Росія не випадково обрала угорську столицю для цієї події, адже тут ховається кілька стратегічних задумів Кремля, заявив політтехнолог Олег Постернак.

Путіну отримає серйозний бонус у Будапешті: стало відомо про підступну загрозу зустрічі з Трампом

Він вважає, що Путін хоче одночасно вирішити кілька політичних завдань, "вбивши кількох зайців". За словами експерта, вибір Будапешта – це символічний меседж, натякає на Будапештський меморандум, який у свій час, на жаль, не виконав обіцяних гарантій для України. Через це Путін демонструє, що міжнародні домовленості можуть виявитися недієвими і не захищати українські інтереси.

Ще одна причина – правові нюанси. Угорщина формально зобов’язана була б заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, з огляду на звинувачення у воєнних злочинах. Проте, процес виходу Угорщини з Римського статуту ще не завершений, і влада країни навряд чи наважиться виконати цей арешт. Таким чином, Путін фактично нехтує міжнародним правом і зневажає Міжнародний кримінальний суд, використовуючи цю зустріч для демонстрації своєї безкарності.

До того ж ця подія є своєрідним "подарунком" для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. З огляду на те що наступні парламентські вибори в країні відбудуться у 2026 році, а його політична сила відстає від опозиції приблизно на 10%, зустріч з лідерами США та Росії підвищує його міжнародний статус і може зміцнити позиції всередині країни.

Найважливіше, що підкреслив Постернак, це те, що Путін продовжує жити у світі, де панує так звана неоялтинська система — розподіл сфер впливу між великими гравцями. Він очікує, що Україна залишиться у зоні інтересів Росії, а Європа — у сфері впливу США. Угорщина та Будапешт у цій схемі мають значення як символічний пункт поділу, де можна обговорювати нові правила гри в Європі.

Портал "Коментарі" писав, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон звернувся до європейських країн із закликом активувати "режим війни" задля захисту та збереження миру. Цю заяву він зробив у інтерв’ю німецькому виданню RND.



