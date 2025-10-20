logo

Путин получит серьезный бонус в Будапеште: стало известно о коварной угрозе встречи с Трампом
НОВОСТИ

Путин получит серьезный бонус в Будапеште: стало известно о коварной угрозе встречи с Трампом

Путин и Трамп поддерживают Орбана в преддверии выборов 2026 года, когда его партия отстает от оппозиции на 10%.

20 октября 2025, 09:15
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с российским правителем Владимиром Путиным в Будапеште, что вызывает ряд вопросов выбора именно этого места. Россия не случайно выбрала венгерскую столицу для этого события, ведь здесь скрывается несколько стратегических замыслов Кремля , заявил политтехнолог Олег Постернак .

Путин получит серьезный бонус в Будапеште: стало известно о коварной угрозе встречи с Трампом

Он считает, что Путин хочет одновременно решить несколько политических задач, "убив нескольких зайцев". По словам эксперта, выбор Будапешта – это символический месседж, намекающий на Будапештский меморандум, который в свое время, к сожалению, не выполнил обещанные гарантии для Украины. Поэтому Путин демонстрирует, что международные договоренности могут оказаться недейственными и не защищать украинские интересы.

Еще одна причина – правовые нюансы. Венгрия формально обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда, учитывая обвинения в военных преступлениях. Однако процесс выхода Венгрии из Римского устава еще не завершен, и власти страны вряд ли решятся выполнить этот арест. Таким образом, Путин фактически пренебрегает международным правом и презирает Международный уголовный суд, используя эту встречу для демонстрации своей безнаказанности.

К тому же, это событие является своеобразным "подарком" для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Учитывая, что следующие парламентские выборы в стране состоятся в 2026 году, а его политическая сила отстает от оппозиции примерно на 10%, встреча с лидерами США и России повышает его международный статус и может укрепить позиции внутри страны.

Самое важное, что подчеркнул Постернак, является то, что Путин продолжает жить в мире, где царит так называемая неоялтинская система — распределение сфер влияния между крупными игроками. Он ожидает, что Украина останется в зоне интересов России, а Европа в сфере влияния США. Венгрия и Будапешт в этой схеме имеют значение символический пункт разделения, где можно обсуждать новые правила игры в Европе.

Портал "Комментарии" писал , что министр обороны Швеции Пол Йонсон обратился в европейские страны с призывом активировать "режим войны" для защиты и сохранения мира. Это заявление он сделал в интервью немецкому изданию RND.



