В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября американский президент Дональд Трамп обсуждал возможность предоставления гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы, о чем сообщает Reuters. По информации агентства, эта идея вызвала недоумение и даже беспокойство среди украинской делегации. Источники в СМИ отмечают, что в целом переговоры не оправдали ожидания украинской стороны и стали разочарованием для президента Зеленского.

Фото: из открытых источников

Ранее британское издание Financial Times обнародовало информацию, что якобы во время этой встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского согласиться на условия президента России Владимира Путина, угрожая иначе серьезными последствиями, включая "уничтожение". Согласно источникам FT, встреча проходила в напряженной атмосфере, американский президент часто перебивал украинского лидера, проявлял агрессивность и не сдерживал эмоций .

В то же время Дональд Трамп отрицает, что говорил с Зеленским о сдаче Донбасса России, отмечая, что его позиция состоит в призыве обеих сторон прекратить огонь на линии фронта. По его словам, ключевая задача — добиться прекращения боевых действий и стабилизации ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно отмечал, что Украина не собирается делать никаких уступок российским оккупантам. Он подчеркивал, что ни территории, ни другие важные вопросы не будут преданы врагу. Киев и международные партнеры будут усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее достичь справедливого и долговременного мира на условиях, учитывающих интересы Украины.

"Комментарии" уже писали , что президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с российским правителем Владимиром Путиным в Будапеште, что вызывает ряд вопросов по выбору именно этого места. Россия не случайно выбрала венгерскую столицу для этого события, ведь здесь скрывается несколько стратегических замыслов Кремля, заявил политтехнолог Олег Постернак.