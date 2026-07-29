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Зеленський звернувся до українців з тривожним попередженням: що заявив

Президент України Зеленський звернувся до українців через загрозу масованого обстрілу

29 липня 2026, 22:52
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Кречмаровская Наталия

Російські війська ймовірно вночі завдадуть масованого удару по території України. 

Зеленський звернувся до українців з тривожним попередженням: що заявив

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару. І саме цієї ночі, за його словами, є висока ймовірність, що удар буде здійснено.

“Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе”, — звернувся президент України до громадян.

Тим часом моніторингові канали повідомили, що ворог здійснив пуски ворожих ударних БпЛА:

  • Курськ — 8 груп,

  • Шаталово — 7 груп,

  • Орел — 4 групи.

Також попереджали про високу загрозу обстрілу не тільки для Києва та області, а для західних регіонів України — Львову та Івано-Франківську. Також загроза для аеродромів. 

Повідомляли, що для обстрілу ворог підготував понад 60 ракет різних типів та БПЛА: 

  • понад 400 БПЛА,

  • щонайменше 60 реактивних БПЛА (в основному для Києва та півдня),

  • щонайменше 40 Х-101 (в основному для Києва та можливо заходу),

  • щонайменше 30 балістичних ракет (також для Києва),

  • 16 ракет “Калібр”,

  • 9 ракет “Циркон”,

  • 6 ракет “Кинджал” (для атаки по заходу),

  • авіаційні ракети для Одеси.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у липні 2026 року Росія суттєво скоригувала підхід до ударів по Києву. Замість переважно дронових атак або змішаних пакетів Москва почала частіше застосовувати балістичні ракети, зокрема "Іскандер" і гіперзвукові "Циркон". Це вже призвело до кількох масованих атак, які стали одними з найінтенсивніших за час війни. За аналізом ШІ, зміна російської тактики обстрілів Києва пов'язана з прагненням виснажити українську ППО, скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів і посилити психологічний тиск на Україну.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20228
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