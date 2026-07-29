Зеленський звернувся до українців з тривожним попередженням: що заявив

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російські війська ймовірно вночі завдадуть масованого удару по території України.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару. І саме цієї ночі, за його словами, є висока ймовірність, що удар буде здійснено.
Тим часом моніторингові канали повідомили, що ворог здійснив пуски ворожих ударних БпЛА:
Курськ — 8 груп,
Шаталово — 7 груп,
Орел — 4 групи.
Також попереджали про високу загрозу обстрілу не тільки для Києва та області, а для західних регіонів України — Львову та Івано-Франківську. Також загроза для аеродромів.
Повідомляли, що для обстрілу ворог підготував понад 60 ракет різних типів та БПЛА:
понад 400 БПЛА,
щонайменше 60 реактивних БПЛА (в основному для Києва та півдня),
щонайменше 40 Х-101 (в основному для Києва та можливо заходу),
щонайменше 30 балістичних ракет (також для Києва),
16 ракет “Калібр”,
9 ракет “Циркон”,
6 ракет “Кинджал” (для атаки по заходу),
авіаційні ракети для Одеси.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у липні 2026 року Росія суттєво скоригувала підхід до ударів по Києву. Замість переважно дронових атак або змішаних пакетів Москва почала частіше застосовувати балістичні ракети, зокрема "Іскандер" і гіперзвукові "Циркон". Це вже призвело до кількох масованих атак, які стали одними з найінтенсивніших за час війни. За аналізом ШІ, зміна російської тактики обстрілів Києва пов'язана з прагненням виснажити українську ППО, скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів і посилити психологічний тиск на Україну.