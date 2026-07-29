Зеленский обратился к украинцам с тревожным предупреждением: что заявил

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Кречмаровская Наталия
Российские войска, вероятно, ночью нанесут массированный удар по территории Украины.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне несколько суток тому назад подготовились к массированному удару. И именно этой ночью, по его словам, высока вероятность, что удар будет осуществлен.
Тем временем мониторинговые каналы сообщили, что враг совершил пуски вражеских ударных БПЛА:
Курск – 8 групп,
Шаталово – 7 групп,
Орел – 4 группы.
Также предупреждали о высокой угрозе обстрела не только для Киева и области, а для западных регионов Украины – Львова и Ивано-Франковска. Также угроза аэродромам.
Сообщали, что для обстрела враг подготовил более 60 ракет разных типов и БПЛА.
свыше 400 БПЛА,
не менее 60 реактивных БПЛА (в основном для Киева и юга),
не менее 40 Х-101 (в основном для Киева и возможно мероприятия),
не менее 30 баллистических ракет (также для Киева),
16 ракет "Калибр",
9 ракет "Циркон",
6 ракет "Кинжал" (для атаки по западу),
авиационные ракеты для Одессы
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в июле 2026 года Россия существенно скорректировала подход к ударам по Киеву. Вместо преимущественно дроновых атак или смешанных пакетов Москва стала чаще применять баллистические ракеты, в том числе "Искандер" и гиперзвуковые "Циркон". Это уже привело к нескольким массированным атакам, которые стали одними из самых интенсивных за время войны. По анализу ИИ, изменение российской тактики обстрелов Киева связано со стремлением истощить украинскую ПВО, воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков и усилить психологическое давление на Украину.