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Зеленский обратился к украинцам с тревожным предупреждением: что заявил

Президент Украины Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы массированного обстрела

29 июля 2026, 22:52
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Кречмаровская Наталия

Российские войска, вероятно, ночью нанесут массированный удар по территории Украины.

Зеленский обратился к украинцам с тревожным предупреждением: что заявил

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне несколько суток тому назад подготовились к массированному удару. И именно этой ночью, по его словам, высока вероятность, что удар будет осуществлен.

"Пожалуйста, во всех регионах Украины обращайте внимание сегодня на сигналы воздушной тревоги и берегите себя", — обратился президент Украины к гражданам.

Тем временем мониторинговые каналы сообщили, что враг совершил пуски вражеских ударных БПЛА:

  • Курск – 8 групп,

  • Шаталово – 7 групп,

  • Орел – 4 группы.

Также предупреждали о высокой угрозе обстрела не только для Киева и области, а для западных регионов Украины – Львова и Ивано-Франковска. Также угроза аэродромам.

Сообщали, что для обстрела враг подготовил более 60 ракет разных типов и БПЛА.

  • свыше 400 БПЛА,

  • не менее 60 реактивных БПЛА (в основном для Киева и юга),

  • не менее 40 Х-101 (в основном для Киева и возможно мероприятия),

  • не менее 30 баллистических ракет (также для Киева),

  • 16 ракет "Калибр",

  • 9 ракет "Циркон",

  • 6 ракет "Кинжал" (для атаки по западу),

  • авиационные ракеты для Одессы

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в июле 2026 года Россия существенно скорректировала подход к ударам по Киеву. Вместо преимущественно дроновых атак или смешанных пакетов Москва стала чаще применять баллистические ракеты, в том числе "Искандер" и гиперзвуковые "Циркон". Это уже привело к нескольким массированным атакам, которые стали одними из самых интенсивных за время войны. По анализу ИИ, изменение российской тактики обстрелов Киева связано со стремлением истощить украинскую ПВО, воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков и усилить психологическое давление на Украину.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20228
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