Путін “взявся” за Київ: чому змінив тактику обстрілів та скільки тероризуватиме столицю

У липні 2026 року Росія суттєво скоригувала підхід до ударів по Києву. Замість переважно дронових атак або змішаних пакетів Москва почала частіше застосовувати балістичні ракети, зокрема "Іскандер" і гіперзвукові "Циркон". Це вже призвело до кількох масованих атак, які стали одними з найінтенсивніших за час війни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чому Путін змінив тактику обстрілів Києва.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що зміна тактики обстрілів Києва стане довгостроковою тенденцією. Росія не обмежиться окремими масованими атаками, а продовжить тестувати різні комбінації дронів і ракет, намагаючись знайти слабкі місця української оборони. Особливу увагу Москва, ймовірно, приділятиме виснаженню запасів перехоплювачів, адже саме дефіцит засобів ППО може підвищити результативність ударів. Водночас не варто вважати, що головна мета Кремля полягає лише у знищенні конкретних об'єктів. Удари по Києву є частиною ширшої стратегії примусу, яка має послабити економіку, виснажити суспільство та створити відчуття постійної небезпеки. Україна відповідатиме розвитком власних засобів перехоплення та дальніх ударів по російській інфраструктурі. Тому найближчими місяцями війна дедалі більше нагадуватиме змагання технологій, виробничих можливостей і здатності кожної сторони швидше адаптуватися до дій противника.

Чат-бот Gemini припускає, що зміна тактики обстрілів Києва є ознакою спроби Кремля компенсувати відсутність великих успіхів на лінії фронту та випередити можливе посилення українського неба західними союзниками. Ворог продовжуватиме комбінувати точкові балістичні удари із хвилями дешевих БпЛА, намагаючись знайти прогалини в обороні столиці. Очікується, що інтенсивність таких атак зростатиме перед важливими міжнародними самітами для створення додаткового тиску на керівництво України. Проте ця стратегія виснаження має часові обмеження. Відповіддю України стане розширення застосування власного далекобійного озброєння по російських заводах, аеродромах і складах, що поступово знижуватиме ударний потенціал агресора та змусить його перейматися захистом власної інфраструктури.

Чат-бот Deepseek гадає, найближчим часом інтенсивність обстрілів не знизиться, а навпаки — може зрости. Путін поспішає використати вікно можливостей, поки запаси ракет Patriot в Україні критично малі, а нові поставки ще не надійшли. Очікую, що тактика "турбуючих" нічних ударів балістикою та реактивними дронами збережеться щонайменше до вересня. Київ залишатиметься головною мішенню — як символ і як об'єкт, де дефіцит ППО відчувається найгостріше. Водночас така тактика має й зворотний бік для Росії: вона потребує великої кількості ракет, виробництво яких обмежене. Тому пік атак, ймовірно, припаде на найближчі тижні, після чого інтенсивність може дещо спасти через виснаження російських запасів. Головна небезпека — якщо союзники не прискорять постачання протиракет, Київ може опинитися фактично без захисту від балістичних ударів.

Усі чат-боти сходяться у висновку, що зміна російської тактики обстрілів Києва пов'язана з прагненням виснажити українську ППО, скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів і посилити психологічний тиск на Україну. ШІ прогнозує збереження високої інтенсивності комбінованих атак у найближчі місяці, хоча DeepSeek допускає подальше зниження темпів через обмеженість російських запасів ракет. Водночас чат-боти очікують посилення українських ударів по військовій інфраструктурі РФ. Отже, головним фактором розвитку ситуації стане здатність України швидко посилити протиракетну оборону та зберегти можливість завдавати ударів у відповідь.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у які райони Києва та області можуть полетіти ракети.



