Путин "взялся" за Киев: почему изменил тактику обстрелов и сколько будет терроризировать столицу

В июле 2026 года Россия существенно скорректировала подход к ударам по Киеву. Вместо преимущественно дроновых атак или смешанных пакетов Москва стала чаще применять баллистические ракеты, в том числе "Искандер" и гиперзвуковые "Циркон". Это уже привело к нескольким массированным атакам, которые стали одними из самых интенсивных за время войны. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, почему Путин изменил тактику обстрелов Киева.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что изменение тактики обстрелов Киева станет долгосрочной тенденцией. Россия не ограничится отдельными массированными атаками, а продолжит тестировать разные комбинации дронов и ракет, пытаясь найти слабые места украинской обороны. Особое внимание Москва, вероятно, будет уделять истощению запасов перехватчиков, ведь дефицит средств ПВО может повысить результативность ударов. В то же время, не стоит считать, что главная цель Кремля заключается только в уничтожении конкретных объектов. Удары по Киеву являются частью более широкой стратегии принуждения, которая должна ослабить экономику, истощить общество и создать чувство постоянной опасности. Украина будет соответствовать развитию собственных средств перехвата и дальних ударов по российской инфраструктуре. Поэтому в ближайшие месяцы война будет все больше напоминать соревнования технологий, производственных возможностей и способности каждой стороны быстрее адаптироваться к действиям противника.

Чат-бот Gemini предполагает, что изменение тактики обстрелов Киева – признак попытки Кремля компенсировать отсутствие больших успехов на линии фронта и опередить возможное усиление украинского неба западными союзниками. Враг будет продолжать комбинировать точечные баллистические удары с волнами дешевых БПЛА, пытаясь найти пробелы в обороне столицы. Ожидается, что интенсивность таких атак будет расти перед важными международными саммитами для создания дополнительного давления на руководство Украины. Однако эта стратегия истощения имеет временные ограничения. Ответом Украины станет расширение применения собственного дальнобойного вооружения по российским заводам, аэродромам и складам, что будет постепенно снижать ударный потенциал агрессора и заставит его заниматься защитой собственной инфраструктуры.

Чат-бот Deepseek думает, что в ближайшее время интенсивность обстрелов не снизится, а наоборот – может возрасти. Путин спешит использовать окно возможностей пока запасы ракет Patriot в Украине критически малы, а новые поставки еще не поступили. Ожидаю, что тактика "беспокоящих" ночных ударов баллистикой и реактивными дронами сохранится, по меньшей мере, до сентября. Киев будет оставаться главной мишенью – как символ и как объект, где дефицит ПВО ощущается наиболее остро. В то же время такая тактика имеет и обратную сторону для России: она нуждается в большом количестве ракет, производство которых ограничено. Поэтому пик атак, вероятно, придется на ближайшие недели, после чего интенсивность может несколько спастись из-за истощения российских запасов. Главная опасность – если союзники не ускорят поставки противоракет, Киев может оказаться фактически без защиты от баллистических ударов.

Все чат-боты сходятся в выводе, что изменение российской тактики обстрелов Киева связано со стремлением истощить украинскую ПВО, воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков и усилить психологическое давление на Украину. ИИ прогнозирует сохранение высокой интенсивности комбинированных атак в ближайшие месяцы, хотя DeepSeek допускает дальнейшее снижение темпов из-за ограниченности российских запасов ракет. В то же время чат-боты ожидают усиления украинских ударов по военной инфраструктуре РФ. Итак, главным фактором развития ситуации станет способность Украины быстро усилить противоракетную оборону и сохранить возможность наносить ответные удары.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в какие районы Киева и области могут полететь ракеты.



