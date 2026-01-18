logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський звернув увагу на головні цілі Росії: що перебувало в полі російської розвідки
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський звернув увагу на головні цілі Росії: що перебувало в полі російської розвідки

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що головною ціллю РФ залишається українська енергетика, а відновлювальні роботи тривають цілодобово

18 січня 2026, 21:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зосереджує удари передусім на українській енергетичній інфраструктурі. Протягом усього дня він отримує доповіді про ситуацію від уряду та відповідальних посадовців.

Зеленський звернув увагу на головні цілі Росії: що перебувало в полі російської розвідки

Атомні електростанції України під прицілом рф

За словами президента, майже 58 тисяч людей фактично цілодобово працюють у складі ремонтних бригад на електромережах, об’єктах генерації та тепломережах. До робіт залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній.

Окремо Зеленський наголосив на складній ситуації у Києві. Для столиці додатково залучили 50 ремонтних бригад з різних регіонів країни. Попри це, у місті залишаються будинки без опалення. По кожному з них, за словами президента, рішення ухвалюються в ручному режимі з направленням необхідного обладнання та фахівців.

Складна ситуація також зберігається у Київській області, зокрема в північних районах та у Бориспільському районі.

Президент повідомив, що українська делегація постійно інформує американську сторону про російські удари по енергосистемі України. За його словами, протягом усього тижня Росія атакувала об’єкти Нафтогазу, а останній удар був завданий по газовидобутку напередодні.

Зеленський також заявив, що Росія намагається створити загрози для атомних електростанцій. Водночас Україна володіє інформацією про об’єкти, які перебували в полі російської розвідки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у період дії надзвичайної ситуації в енергетичній сфері підрозділи поліції працюють у посиленому режимі. Кількість патрулів збільшено, у тому числі для несення служби в нічний час.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17679
