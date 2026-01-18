Зеленский обратил внимание на главные цели России: что находилось в поле российской разведки

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сосредотачивает удары, прежде всего, на украинской энергетической инфраструктуре. В течение всего дня он получает доклады о ситуации от правительства и ответственных должностных лиц.

Атомные электростанции Украины под прицелом рф

По словам президента, около 58 тысяч человек фактически круглосуточно работают в составе ремонтных бригад на электросетях, объектах генерации и теплосетях. К работам привлечены ресурсы Укрзализныци и других государственных компаний.

Отдельно Зеленский отметил сложную ситуацию в Киеве. Для столицы дополнительно привлекли 50 ремонтных бригад из разных регионов страны. Тем не менее, в городе остаются дома без отопления. По каждому из них, по словам президента, решения принимаются в ручном режиме с направлением требуемого оборудования и специалистов.

Сложная ситуация также сохраняется в Киевской области, в частности, в северных районах и в Бориспольском районе.

Президент сообщил, что украинская делегация постоянно информирует американскую сторону о российских ударах по энергосистеме Украины. По его словам, в течение всей недели Россия атаковала объекты Нафтогаза, а последний удар был нанесен по газодобыче накануне.

Зеленский также заявил, что Россия пытается создать угрозу атомным электростанциям. В то же время Украина владеет информацией об объектах, находившихся в поле российской разведки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в период действия чрезвычайной ситуации в энергетической сфере подразделения полиции работают в усиленном режиме. Количество патрулей увеличено, в том числе для несения службы в ночное время.