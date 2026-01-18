Надзвичайна ситуація: навіщо на вулицях стане в рази більше патрульних

У період дії надзвичайної ситуації в енергетичній сфері підрозділи поліції працюють у посиленому режимі. Кількість патрулів збільшено, у тому числі для несення служби в нічний час.

Посилена робота поліції в Україні

Основними завданнями поліцейських визначено підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням, а також недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури.



У разі тривалої відсутності електроенергії та непрацюючих стаціонарних систем оповіщення поліцейські здійснюватимуть інформування населення про повітряну тривогу. Крім того, правоохоронці надаватимуть громадянам необхідну допомогу та роз’яснюватимуть актуальну інформацію.

Громадян закликають без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час і обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

Окремо наголошується, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів та інших місць, важливих для безпеки.

Правоохоронці нагадують, що шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також несанкціоноване поширення інформації про переміщення військових, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі строком від трьох до п’ятнадцяти років залежно від правової кваліфікації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, в якому мусів оголошено графіки подачі води.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 18 січня подачу води планують забезпечити у проміжку з 17:00 до 22:00. У разі якщо 19 січня ситуацію з електропостачанням не вдасться стабілізувати, воду подаватимуть за іншим графіком — з 05:00 до 10:00. Мешканців міста просять завчасно зробити необхідні запаси води та стежити за офіційними повідомленнями щодо змін у графіках.

