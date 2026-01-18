Місто не витримує: де запроваджено графік подачі води

Сумах водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком через нестабільну ситуацію з енергоживленням. Про це повідомили в міській раді, зазначивши, що в місті також фіксуються аварійні відключення електроенергії.

У Сумах введені графіки подачі води

Згідно з оприлюдненою інформацією, 18 січня подачу води планують забезпечити у проміжку з 17:00 до 22:00.

У разі якщо 19 січня ситуацію з електропостачанням не вдасться стабілізувати, воду подаватимуть за іншим графіком — з 05:00 до 10:00.

Мешканців міста просять завчасно зробити необхідні запаси води та стежити за офіційними повідомленнями щодо змін у графіках.

