Офіційно: що заборонено мати учням у школах

Кабінет Міністрів України затвердив офіційний перелік предметів, заборонених для перебування у школах. Рішення ухвалене з метою підвищення рівня безпеки учнів та працівників закладів освіти.

Що заборонено приносити у заклади освіти

Згідно з затвердженим переліком, у школах заборонено мати будь-яку вогнепальну, пневматичну та холодну зброю, а також її макети й муляжі. Під заборону потрапили ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки, боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети.

Також заборонено приносити пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери, спеціальні засоби на кшталт кайданок, гумових і пластикових кийків.

Окремо зазначено обмеження щодо інструментів, зокрема молотків, викруток, дрилів, пил, газових пальників, а також легкозаймистих речовин.

Крім того, у школах заборонено мати наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові вироби, електронні сигарети, пристрої для споживання тютюну без горіння, а також енергетичні напої.

Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються для навчального процесу, господарських потреб школи, експонати шкільних музеїв, а також спортивні чи виховні заходи за умови контролю з боку відповідальних осіб.

