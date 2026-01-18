logo

Официально: что запрещено иметь ученикам в школах
commentss НОВОСТИ Все новости

Официально: что запрещено иметь ученикам в школах

Кабинет Министров утвердил перечень предметов, которые запрещено приносить в заведения общего среднего образования

18 января 2026, 20:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кабинет Министров Украины утвердил официальный список предметов, запрещенных для пребывания в школах. Решение принято с целью повышения уровня безопасности учащихся и работников учебных заведений.

Что запрещено приносить в учебные заведения

Согласно утвержденному перечню, в школах запрещено иметь любое огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, а также его макеты и муляжи. Под запрет попали ножи, луга, арбалеты, кастеты, нунчаки, боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы.

Также запрещено приносить устройства для отстрела резиновых шаров, газовые баллончики, электрошокеры, специальные средства вроде наручников, резиновых и пластиковых дубинок.

Отдельно указано ограничение инструментов, в частности молотков, отверток, дрелей, пыль, газовых горелок, а также легковоспламеняющихся веществ.

Кроме того, в школах запрещены наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные изделия, электронные сигареты, устройства для потребления табака без горения, а также энергетические напитки.

В то же время, запрет не распространяется на предметы, используемые для учебного процесса, хозяйственные нужды школы, экспонаты школьных музеев, а также спортивные или воспитательные мероприятия при условии контроля со стороны ответственных лиц.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в террористической России решили еще больше "усилить" и "углубить" школьное образование, очевидно, для расширения культурного мировоззрения будущих поколений.
Как сообщают пропагандистские СМИ, источники в Министерстве образования страны-агрессора заявили, что уже в текущем году планируется подготовить еще один песенник для уроков музыки в школах. В частности, в список музыкальных произведений, рекомендованных для изучения учениками, должны войти песни Лолиты Милявской, Татьяны Булановой и других исполнителей, пользующихся популярностью в настоящее время среди молодежи. Следует отметить, что у предательства Украины Лолиты хватает так называемых "образовательных" композиций. Среди них — "Пошлю его", "Шпилька кольцо" и другие "высокоинтеллектуальные" тексты.



Источник: https://mon.gov.ua/news/uriad-zatverdyv-perelik-nebezpechnykh-predmetiv-zaboronenykh-u-shkolakh?__cf_chl_tk=Bvb1hm5mGP1tqqVKWZv.V4II.FERRsX76RMg0SNMHdg-1768752211-1.0.1.1-P7Csgtk7TAIcktctXDcJhp4mnMEzWb4TlZDZgN6dvgw
