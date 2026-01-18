Официально: что запрещено иметь ученикам в школах

Кабинет Министров Украины утвердил официальный список предметов, запрещенных для пребывания в школах. Решение принято с целью повышения уровня безопасности учащихся и работников учебных заведений.

Что запрещено приносить в учебные заведения

Согласно утвержденному перечню, в школах запрещено иметь любое огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, а также его макеты и муляжи. Под запрет попали ножи, луга, арбалеты, кастеты, нунчаки, боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы.

Также запрещено приносить устройства для отстрела резиновых шаров, газовые баллончики, электрошокеры, специальные средства вроде наручников, резиновых и пластиковых дубинок.

Отдельно указано ограничение инструментов, в частности молотков, отверток, дрелей, пыль, газовых горелок, а также легковоспламеняющихся веществ.

Кроме того, в школах запрещены наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные изделия, электронные сигареты, устройства для потребления табака без горения, а также энергетические напитки.

В то же время, запрет не распространяется на предметы, используемые для учебного процесса, хозяйственные нужды школы, экспонаты школьных музеев, а также спортивные или воспитательные мероприятия при условии контроля со стороны ответственных лиц.

