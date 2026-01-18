Город не выдерживает: где введены графики подачи воды

Суммы водоснабжения будут временно осуществляться по графику из-за нестабильной ситуации с энергопитанием. Об этом сообщили в городском совете, отметив, что в городе также фиксируются аварийные отключения электроэнергии.

В Сумах введены графики подачи воды

Согласно обнародованной информации, 18 января подачу воды планируется обеспечить в промежутке с 17:00 до 22:00.

Если 19 января ситуацию с электроснабжением не удастся стабилизировать, воду будут подавать по другому графику — с 05:00 до 10:00.

Жителей города просят заблаговременно сделать необходимые запасы воды и следить за официальными сообщениями об изменениях в графиках.

