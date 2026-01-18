Чрезвычайная ситуация: зачем на улицах станет в разы больше патрульных

В период чрезвычайной ситуации в энергетической сфере подразделения полиции работают в усиленном режиме. Количество патрулей увеличено, в том числе для несения службы в ночное время.

Усиленная работа полиции в Украине

Основными задачами полицейских определено поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений, а также недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры.



При длительном отсутствии электроэнергии и неработающих стационарных систем оповещения полицейские будут осуществлять информирование населения о воздушной тревоге. Кроме того, правоохранители будут оказывать гражданам необходимую помощь и разъяснить актуальную информацию.

Граждан призывают без необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Отдельно отмечается, что строго запрещено производить фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов и других мест, важных для безопасности.

Правоохранители напоминают, что шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также несанкционированное распространение информации о перемещении военных, вооружении и технике могут караться лишением свободы сроком от трех до пятнадцати лет в зависимости от правовой квалификации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в котором должны были объявлены графики подачи воды.

Согласно обнародованной информации, 18 января подачу воды планируется обеспечить в промежутке с 17:00 до 22:00. Если 19 января ситуацию с электроснабжением не удастся стабилизировать, воду будут подавать по другому графику — с 05:00 до 10:00. Жителей города просят заблаговременно сделать необходимые запасы воды и следить за официальными сообщениями об изменениях в графиках.

