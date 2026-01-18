Чрезвычайная ситуация: зачем на улицах станет в разы больше патрульных

Рубрики
Ткачова Марія
В период чрезвычайной ситуации в энергетической сфере подразделения полиции работают в усиленном режиме. Количество патрулей увеличено, в том числе для несения службы в ночное время.
Усиленная работа полиции в Украине
Основными задачами полицейских определено поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений, а также недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры.
При длительном отсутствии электроэнергии и неработающих стационарных систем оповещения полицейские будут осуществлять информирование населения о воздушной тревоге. Кроме того, правоохранители будут оказывать гражданам необходимую помощь и разъяснить актуальную информацию.
Граждан призывают без необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Отдельно отмечается, что строго запрещено производить фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов и других мест, важных для безопасности.
Правоохранители напоминают, что шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также несанкционированное распространение информации о перемещении военных, вооружении и технике могут караться лишением свободы сроком от трех до пятнадцати лет в зависимости от правовой квалификации.