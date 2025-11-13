На Запоріжжі ворог почав сильніше тиснути, ситуація ускладнюється, тому обговорюються варіанти, як зміцнити позиції, щоб не дати окупантам прорвати. Про результати роботи в області повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зеленський зробив заяву щодо Запоріжжя

"Сьогодні весь день у Запорізькій області. Я був у наших бойових бригадах: 65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку, також був у воїнів 128-ї бригади – окремої гірсько-штурмової. Це оборона в районах Степногірська.

Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок – важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях.

Ми детально сьогодні говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті, в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз – і людям, і підприємствам. І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок", – зазначив президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що угрупування військ противника дійсно намагається прорватися до Олександрівки і Гуляйполя Запорізької області. Про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, військовий експерт Іван Тимочко.

"Гуляйполе — не просто логістичний хаб, а доволі серйозний залізничний вузол. Це те, від чого завжди залежала російська армія. Оскільки це їхня центральна логістична система перекидання військ боєкомплекту", — зазначає Іван Тимочко.